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Столтенберг: НАТО будет учитывать опасения России на переговорах по безопасности
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Столтенберг: НАТО будет учитывать опасения России на переговорах по безопасности

Политика
Столтенберг: НАТО будет учитывать опасения России на переговорах по безопасности

Брюссель, 10 января. НАТО учтет опасения России на переговорах по гарантиям безопасности, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции перед заседанием Комиссии НАТО — Украина в Брюсселе. По словам Столтенберга, военно-политический блок рассчитывает, что Россия также примет во внимание опасения организации в ходе переговоров по безопасности.

«Мы прислушаемся к опасениям России, но любой содержательный диалог должен также учитывать наши опасения по поводу действий РФ», — заявил он.

Отметим, что заседание Совета Россия – НАТО запланировано на 12 января. Столтенберг ранее говорил, что диалог с РФ важен и нужен для недопущения конфликта в Европе, передает RT.

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