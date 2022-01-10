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Алжир экспортирует первую партию латуни в Европу

Весь мир
Алжир экспортирует первую партию латуни в Европу
maxpixel.net  / 

Алжир, 10 января. Губернатор Медеа Джахид Мусс посетил промышленную зону муниципалитета Харбиль, чтобы проконтролировать экспорт первой партии желтой меди (латуни), произведенной саудовской геологоразведочной и горнодобывающей Al Arabiya Mining Company.

По словам генерального менеджера AMC, сплав металлов соответствует международным стандартам. Компания запланировала следующие поставки в Италию и Китай. Примечательно, что алжирцы используют именно красную медь для производства кабелей и практически не нуждаются в латуни.

Поэтому Al Arabiya Mining Company нацелена на продажи в Европу и Азию, где сплав пользуется большим спросом. Также компания планирует расширить инвестиции, чтобы приумножить ежемесячное производство с 850 до 1500 тонн.

При этом закупка оборудования означает и увеличение числа алжирских рабочих со 170 до 300 человек, что предвещает новые возможности трудоустройства и напрямую способствует ликвидации безработицы как в муниципалитете, так и пригородах Харбиля.

Ранее власти АНДР выделили 750 млн долларов для поддержки незанятых граждан. Пособие распределили по регионам, но большую часть денег направили жителям южных районов. В целом сокращение рабочих мест связали с тяжелой экономической ситуацией, вызванной резким падением мировых цен на нефть.

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алжир
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