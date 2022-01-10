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МИД ФРГ пригрозил России «тяжелыми» последствиями при нарушении суверенитета Украины

Политика
МИД ФРГ пригрозил России «тяжелыми» последствиями при нарушении суверенитета Украины
pixabay.com

Берлин, 10 января. Единственным выходом из кризиса на Украине является дипломатическое решение — диалог, рассказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Помимо этого, немецкий министр пригрозила Российской Федерации «тяжелыми» последствиями в случае нарушения суверенитета Украины. Соответствующим заявлением она поделилась во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

«Очевидно, что единственный выход из кризиса лежит через диалог. Еще более ясно то, что очередное нарушение суверенитета Украины Россией имело бы тяжелые последствия», — подчеркнула Бербок.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что требованиям ЕС не соответствует проект строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, поэтому процесс сертификации приостановлен, сообщал телеканал «360».

Помимо этого, она рассказывала, что возвращения России в G7 пока не предвидится. Таким заявлением дипломат поделилась в беседе с агентством DPA, передает Национальная служба новостей.

Министр иностранных дел ФРГ считает, что действия Российской Федерации имеют цену.

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украина германия Бербок
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