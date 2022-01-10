МИД ФРГ пригрозил России «тяжелыми» последствиями при нарушении суверенитета Украины

Берлин, 10 января. Единственным выходом из кризиса на Украине является дипломатическое решение — диалог, рассказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Помимо этого, немецкий министр пригрозила Российской Федерации «тяжелыми» последствиями в случае нарушения суверенитета Украины. Соответствующим заявлением она поделилась во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

«Очевидно, что единственный выход из кризиса лежит через диалог. Еще более ясно то, что очередное нарушение суверенитета Украины Россией имело бы тяжелые последствия», — подчеркнула Бербок.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что требованиям ЕС не соответствует проект строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, поэтому процесс сертификации приостановлен, сообщал телеканал «360».

Помимо этого, она рассказывала, что возвращения России в G7 пока не предвидится. Таким заявлением дипломат поделилась в беседе с агентством DPA, передает Национальная служба новостей.

Министр иностранных дел ФРГ считает, что действия Российской Федерации имеют цену.