Столтенберг ушел от ответа на вопрос о перспективах членства Украины в НАТО

Брюссель, 10 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог ответить на вопрос о перспективах предоставления Украине плана действий для вступления в Североатлантический альянс.

Выступая перед заседанием комиссии НАТО — Украина, Столтенберг заявил, что организация готова продолжать оказывать Киеву военную поддержку.

«Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки», — сказал генсек на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Столтенберг ушел от ответа на вопрос о том, когда Альянс сможет подтвердить вступление страны в НАТО. Он лишь заверил, что работа на этом направлении ведется за счет «реализации реформ».

Заявление прозвучало на фоне того, как Россия и США начали консультации по вопросам гарантий безопасности. Как ожидается, 12 января в Брюсселе пройдут аналогичные переговоры между российской делегацией и представителями НАТО. Москва рассчитывает в рамках этого диалога добиться запрета на расширение Альянса. Как сообщает RT, замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее признал, что ситуация осложняется позицией отдельных членов организации.