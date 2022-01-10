Турецкий след: какую роль Анкара сыграла в казахстанских протестах

10 января в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим в массовых беспорядках, начавшихся неделей ранее. Отменены развлекательные мероприятия и программы на ТВ, на госучреждениях приспущены флаги.

СМИ напоминают о 18 погибших военнослужащих и полицейских. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на днях заявил, что двое силовиков были найдены обезглавленными. По словам главы государства, на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. А в МВД Казахстана сообщили о задержании иностранных граждан.

Из каких именно стран они прибыли, пока не уточняется. Но казахстанские власти официально заявили о масштабной террористической операции, отметив профессионализм захватчиков.

Знали, что делали

Прежде всего погромщики захватывали административные здания и офисы телеканалов, пытались выйти в прямой эфир, штурмом брали департамент полиции и аэропорт. Как рассказал первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, террористы действовали слаженно: на захваченных объектах быстро устанавливались баррикады и блокпосты, на каждом этаже местной администрации дежурили вооруженные люди, действовали снайперы, использовалась особая связь.

Турецкий интерес

Через несколько дней после начала протестов в отеле Алма-Аты задержали местного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу «Дикий Арман». Вместе с ним с боем были взяты несколько членов его ОПГ. При них нашли полуавтоматические пистолеты, патроны, ножи, бронежилеты и даже бронеавтомобиль. Позже станет известно, что прибыл «Дикий» прямиком из Турции и что его деятельность, скорее всего, курируют турецкие спецслужбы.

Однако, чтобы рассуждать о претензиях Турции на Казахстан, можно обойтись и без упоминания протурецких бандитов, которых Анкара традиционно использует по всему миру как один из рычагов политического давления.

Так, недавно глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, которому «Дикий Арман» как-то лично жал руку, откровенно заявил, что проблемы других стран-участниц тюркского мира — это турецкие проблемы.

«Весь мир увидел это в карабахской победе», — добавил министр.

И с этим сложно не согласиться. Весь мир увидел это и до карабахской войны — в Сирии, приграничная часть которой сегодня оккупирована турками, а затем и в Ливии.

"We will give all kinds of support as Turkey and the Organization of Turkic States," FM Çavuşoğlu says amid protests in Kazakhstanhttps://t.co/tWqWJjXxXj — DAILY SABAH (@DailySabah) January 9, 2022

Турция давно и плотно находится в Казахстане, говорит тюрколог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

«Во многом ее (Турции — Прим. ред.) влияние связывалось с кланом [экс-президента Нурсултана] Назарбаева, который под конец своего правления решил отойти от евразийской идеи и стать так называемым аксакалом тюркского мира по-турецки. Строительство мечетей, различные политические, образовательные учреждения, научные проекты в Казахстане — все это в последние годы зацикливалось на Турецкую Республику», — отмечает эксперт.

По словам аналитика, смена власти в Казахстане не сыграла на руку Анкаре. Поэтому недавние события в среднеазиатской республике вполне могли бы отвечать интересам турецкого руководства.

«Турция исходила и исходит из того, что Казахстан является частью туркоцентричной подсистемы международных отношений, и он должен отойти от своих традиций и принять турецкие за тюркские традиции и обычаи. Для этого делалось все, прежде всего в образовательной и экономической сферах. Турция была не слишком довольна приходом к власти Токаева, который ассоциировался больше с Москвой. В этой связи Анкаре было бы интересно изменить ситуацию в Казахстане в свою пользу, и не исключено, что помимо западных ушей в происходящем были активно задействованы и турецкие коллеги. Этим объясняется их максимально сдержанная и аккуратная реакция на официальном уровне», — подчеркивает Владимир Аватков.

Другие эксперты напоминают, что Казахстан привлекателен не только для Турции. Ведь это крупнейшее и наиболее богатое природными ресурсами государство Центральной Азии. Казахстан — это руды цветных и черных металлов, уголь, нефть и самое главное — уран. А еще это стратегически важное положение на карте мира — возле России и Китая.

Причем тут Афганистан?

На этот вопрос весьма развернуто ответил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию и применивших оружие против мирных граждан:

«Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».

Как пишет The Economic Times (ET), Турция активно работает по Казахстану в связке с еще двумя государствами — Пакистаном и Афганистаном. Так, издание со ссылкой на свои источники утверждает, что в казахстанских беспорядках активное участие приняли «хорошо подготовленные радикалы», имеющие афганский опыт. В подготовке благоприятной среды для их вторжения в том числе через соседнюю Киргизию как раз и могли участвовать Анкара и Исламабад, хотя глава киргизского комитета нацбезопасности ранее уверял, что ни один террорист не проходил через Киргизию в Казахстан.

I explain how Pakistan Tablighis and well trained radicals from Afghanistan fuelled Kazakh terror acts. Kazakh situation suspected fallout of Afghan devps. Pak Tablighis attempting C Asian inroads — ⁦@ETPolitics⁩ ⁦@pranabsamanta⁩

— https://t.co/lFffB4V0ZX pic.twitter.com/SgFahl4w2P — Dipanjan R Chaudhury (@DipanjanET) January 9, 2022

По информации ET, серьезную роль в беспорядках сыграли члены пакистанского отделения «Таблиги Джамаат» (ТДж, запрещено в РФ).

«За последнее десятилетие группа ТДж вела активную прозелитическую деятельность в Центральной Азии. Работа велась в Киргизии и России. Пакистанские «таблиги» имеют много общего с членами «Хизб ут-Тахрир»1 (запрещена в РФ), которые хотят вернуть халифат и, возможно, воодушевились победным возвращением «Талибана»1 (запрещен в РФ) в Кабул», — пишет издание.

Итого

Дуга нестабильности все последнее время двигалась от Ближнего Востока через Южный Кавказ в Центральную Азию, продолжает тюрколог Владимир Аватков.

«Очевидно, что помимо Украины необходимо было подорвать и южный фланг России. В этом были заинтересованы и страны Запада, и другие игроки. В частности, Турция. Как известно, Казахстан пытались оттянуть от России различными способами разные группировки — гюленовцы, эрдогановцы, максимальные радикалы. Именно поэтому туда явно завозились боевики, там они готовились для того, чтобы осуществить акт агрессии против Казахстана. И мы, конечно, не можем позволить раскачивать обстановку. Неважно, раскачивает ее Запад или какие-то туркоцентричные структуры, решившие, что они главные в регионе», — подытожил специалист.

1 Организация запрещена на территории РФ.