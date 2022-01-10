Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 18:43
18:38
Политика
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию в Казахстане
18:38
Происшествия
Причиной пожара в квартире на улице Союза Печатников могла стать неисправная проводка
18:35
Весь мир
Мавритания увеличит производство солнечной и ветровой энергии
18:33
Общество
Нарушения при вывозе мусора «похоронили» дворы Петербурга в горах коммунальных отходов
18:30
Экономика
Токаев: ущерб от беспорядков в Казахстане может достичь 2-3 млрд долларов
18:29
Общество
Московская область получит 101 млн рублей на развитие детского туризма внутри региона
18:28
Общество
Российский ФБР опубликовал интервью с матерью погибшего в тюрьме США афроамериканца
18:28
Общество
Северо-Крымский канал в будущем могут использовать для подачи воды с Азовского моря
18:25
Армия
Авианосец ВМС США с женщиной-командиром едва не провалил выход на боевое дежурство
18:25
Происшествия
Водитель фуры уснул за рулем и протаранил дом в Краснодарском крае
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Турецкий след: какую роль Анкара сыграла в казахстанских протестах

Весь мир
Турецкий след: какую роль Анкара сыграла в казахстанских протестах
Global Look Press — Twitter.com  /  Xinhua/Xinhua — @Navbahor

10 января в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим в массовых беспорядках, начавшихся неделей ранее. Отменены развлекательные мероприятия и программы на ТВ, на госучреждениях приспущены флаги.

СМИ напоминают о 18 погибших военнослужащих и полицейских. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на днях заявил, что двое силовиков были найдены обезглавленными. По словам главы государства, на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. А в МВД Казахстана сообщили о задержании иностранных граждан.

Из каких именно стран они прибыли, пока не уточняется. Но казахстанские власти официально заявили о масштабной террористической операции, отметив профессионализм захватчиков.

Знали, что делали

Прежде всего погромщики захватывали административные здания и офисы телеканалов, пытались выйти в прямой эфир, штурмом брали департамент полиции и аэропорт. Как рассказал первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, террористы действовали слаженно: на захваченных объектах быстро устанавливались баррикады и блокпосты, на каждом этаже местной администрации дежурили вооруженные люди, действовали снайперы, использовалась особая связь.

Турецкий интерес

Через несколько дней после начала протестов в отеле Алма-Аты задержали местного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу «Дикий Арман». Вместе с ним с боем были взяты несколько членов его ОПГ. При них нашли полуавтоматические пистолеты, патроны, ножи, бронежилеты и даже бронеавтомобиль. Позже станет известно, что прибыл «Дикий» прямиком из Турции и что его деятельность, скорее всего, курируют турецкие спецслужбы.

Однако, чтобы рассуждать о претензиях Турции на Казахстан, можно обойтись и без упоминания протурецких бандитов, которых Анкара традиционно использует по всему миру как один из рычагов политического давления.

Так, недавно глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, которому «Дикий Арман» как-то лично жал руку, откровенно заявил, что проблемы других стран-участниц тюркского мира — это турецкие проблемы.

«Весь мир увидел это в карабахской победе», — добавил министр.

И с этим сложно не согласиться. Весь мир увидел это и до карабахской войны — в Сирии, приграничная часть которой сегодня оккупирована турками, а затем и в Ливии.

Турция давно и плотно находится в Казахстане, говорит тюрколог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

«Во многом ее (Турции — Прим. ред.) влияние связывалось с кланом [экс-президента Нурсултана] Назарбаева, который под конец своего правления решил отойти от евразийской идеи и стать так называемым аксакалом тюркского мира по-турецки. Строительство мечетей, различные политические, образовательные учреждения, научные проекты в Казахстане — все это в последние годы зацикливалось на Турецкую Республику», — отмечает эксперт.

По словам аналитика, смена власти в Казахстане не сыграла на руку Анкаре. Поэтому недавние события в среднеазиатской республике вполне могли бы отвечать интересам турецкого руководства.

«Турция исходила и исходит из того, что Казахстан является частью туркоцентричной подсистемы международных отношений, и он должен отойти от своих традиций и принять турецкие за тюркские традиции и обычаи. Для этого делалось все, прежде всего в образовательной и экономической сферах. Турция была не слишком довольна приходом к власти Токаева, который ассоциировался больше с Москвой. В этой связи Анкаре было бы интересно изменить ситуацию в Казахстане в свою пользу, и не исключено, что помимо западных ушей в происходящем были активно задействованы и турецкие коллеги. Этим объясняется их максимально сдержанная и аккуратная реакция на официальном уровне», — подчеркивает Владимир Аватков.

Другие эксперты напоминают, что Казахстан привлекателен не только для Турции. Ведь это крупнейшее и наиболее богатое природными ресурсами государство Центральной Азии. Казахстан — это руды цветных и черных металлов, уголь, нефть и самое главное — уран. А еще это стратегически важное положение на карте мира — возле России и Китая. 

Причем тут Афганистан?

На этот вопрос весьма развернуто ответил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию и применивших оружие против мирных граждан:

«Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».

Как пишет The Economic Times (ET), Турция активно работает по Казахстану в связке с еще двумя государствами — Пакистаном и Афганистаном. Так, издание со ссылкой на свои источники утверждает, что в казахстанских беспорядках активное участие приняли «хорошо подготовленные радикалы», имеющие афганский опыт. В подготовке благоприятной среды для их вторжения в том числе через соседнюю Киргизию как раз и могли участвовать Анкара и Исламабад, хотя глава киргизского комитета нацбезопасности ранее уверял, что ни один террорист не проходил через Киргизию в Казахстан.

По информации ET, серьезную роль в беспорядках сыграли члены пакистанского отделения «Таблиги Джамаат» (ТДж, запрещено в РФ).

«За последнее десятилетие группа ТДж вела активную прозелитическую деятельность в Центральной Азии. Работа велась в Киргизии и России. Пакистанские «таблиги» имеют много общего с членами «Хизб ут-Тахрир»1 (запрещена в РФ), которые хотят вернуть халифат и, возможно, воодушевились победным возвращением «Талибана»1 (запрещен в РФ) в Кабул», — пишет издание.

Итого

Дуга нестабильности все последнее время двигалась от Ближнего Востока через Южный Кавказ в Центральную Азию, продолжает тюрколог Владимир Аватков.

«Очевидно, что помимо Украины необходимо было подорвать и южный фланг России. В этом были заинтересованы и страны Запада, и другие игроки. В частности, Турция. Как известно, Казахстан пытались оттянуть от России различными способами разные группировки — гюленовцы, эрдогановцы, максимальные радикалы. Именно поэтому туда явно завозились боевики, там они готовились для того, чтобы осуществить акт агрессии против Казахстана. И мы, конечно, не можем позволить раскачивать обстановку. Неважно, раскачивает ее Запад или какие-то туркоцентричные структуры, решившие, что они главные в регионе», — подытожил специалист.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Турецкий след: какую роль Анкара сыграла в казахстанских протестах
турция казахстан пакистан аббас джума
Комментировать