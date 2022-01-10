Аналитик Юшков оценил перспективы Украины на фоне низких запасов газа в ПХГ

Москва, 10 января. «Укртрансгаз» сообщил, что запасы природного газа в ПХГ на 43% меньше, чем годом ранее. Аналитик Игорь Юшков в связи с этим описал возможный сценарий поведения страны на фоне низких объемов сырья.

По состоянию на 8 января в подземных хранилищах газа Украины находится 13,02 млрд кубометров природного ресурса. Проектная мощность хранилищ составляет 30,95 млн кубических метров, поэтому свободными остаются почти 17 млрд «кубов».

«Ситуация усугубляется тем, что у них проблемы не только в дефиците газа, но у них в этом году проблема и с дефицитом угля. Они сейчас по всему миру скребут по сусекам... Они пытаются заместить угольную генерацию газовой. И газа потребляется даже больше, чем обычно, идет интенсивный объем из подземных хранилищ», — пояснил Юшков в беседе с телеканалом RT.

Аналитик предположил, что украинские власти будут либо «отключать потребителей», либо пытаться производить отбор сырья из транзита. Однако топливо придется покупать по сверхвысоким ценам у европейских трейдеров, которым и принадлежит этот газ.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее заявил, что спрос на газ в ЕС останется высоким и в новом году. С окончанием дефицита сырья спрос на него не снизится.