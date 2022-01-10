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Моргенштерн рассказал о запуске собственного СМИ

  /   Обновлено: 10 января 2022 16:55
Шоу-бизнес
Моргенштерн рассказал о запуске собственного СМИ
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 10 января. Рэпер Моргенштерн объявил о запуске собственного СМИ. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале, который был переименован в «Не Моргенштерн».

Музыкант рассказал об открытии самого прогрессивного и свободного СМИ в рунете. В сообщении говорится, что это издание не будет никак связано с личностью Моргенштерна. Отмечается, что СМИ уже начало работу — пока в тестовом режиме и набирает авторов.

«Добро пожаловать в прекрасное СМИ будущего, которое мы построим вместе. Пока работаем в тестовом режиме и набираем самых горячих ребят. «Не Моргенштерн» дает рабочие места стране!» — говорится в сообщении нового издания.

Моргенштерн покинул Россию в конце прошлого года после обвинений со стороны главы СК Александра Бастрыкина в пропаганде наркотиков.

Ранее специалист по вокалу Юлия Таравкова из Академии музыки Владимира Коробки раскритиковала песни Моргенштерна. Она отметила, что у артиста «примитивный тембр» голоса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн рассказал о запуске собственного СМИ
сми издание моргенштерн
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