Моргенштерн рассказал о запуске собственного СМИ

Москва, 10 января. Рэпер Моргенштерн объявил о запуске собственного СМИ. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале, который был переименован в «Не Моргенштерн».

Музыкант рассказал об открытии самого прогрессивного и свободного СМИ в рунете. В сообщении говорится, что это издание не будет никак связано с личностью Моргенштерна. Отмечается, что СМИ уже начало работу — пока в тестовом режиме и набирает авторов.

«Добро пожаловать в прекрасное СМИ будущего, которое мы построим вместе. Пока работаем в тестовом режиме и набираем самых горячих ребят. «Не Моргенштерн» дает рабочие места стране!» — говорится в сообщении нового издания.

Моргенштерн покинул Россию в конце прошлого года после обвинений со стороны главы СК Александра Бастрыкина в пропаганде наркотиков.

Ранее специалист по вокалу Юлия Таравкова из Академии музыки Владимира Коробки раскритиковала песни Моргенштерна. Она отметила, что у артиста «примитивный тембр» голоса.