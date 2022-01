Джокович провел первую тренировку после освобождения в Австралии

Мельбурн, 10 января. Многократный чемпион турниров Большого шлема (ТБШ) Новак Джокович в настоящее время находится на свободе, сербский теннисист успел провести тренировку на корте.

Как сообщил журналистам его брат Джордже Джокович на специальной пресс-конференции, первая ракетка мира на свободе.

Ранее первая ракетка мира опубликовал фотографию с корта. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что хочет участвовать на важнейшем для него турнире.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. ???? pic.twitter.com/iJVbMfQ037