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Джокович провел первую тренировку после освобождения в Австралии

  /   Обновлено: 10 января 2022 16:54
Спорт
Джокович провел первую тренировку после освобождения в Австралии
Global Look Press  /  Spain Oscar Barroso/Keystone Press Agency

Мельбурн, 10 января. Многократный чемпион турниров Большого шлема (ТБШ) Новак Джокович в настоящее время находится на свободе, сербский теннисист успел провести тренировку на корте.

Как сообщил журналистам его брат Джордже Джокович на специальной пресс-конференции, первая ракетка мира на свободе.

«Несколько минут назад он тренировался на теннисном корте. Он прилетел в Австралию, чтобы играть в теннис и попытаться выиграть еще один Australian Open. На протяжении многих лет его описывали по-разному. Но он всегда поддерживал свободу выбора», — подчеркнул брат спортсмена.

Ранее первая ракетка мира опубликовал фотографию с корта. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что хочет участвовать на важнейшем для него турнире.

Напомним, Джоковича все еще могут депортировать из Австралии, несмотря на решение суда этой страны о том, что ему незаконно аннулировали визу. Отмечается, что такими полномочиями наделен только министр иммиграции Австралии. Джокович является действующим победителем Australia Open.

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