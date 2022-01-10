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СБУ объяснила отказ тиктокеру Дане Милохину во въезде в страну

  /   Обновлено: 10 января 2022 16:53
Общество
СБУ объяснила отказ тиктокеру Дане Милохину во въезде в страну
instagram.com  /  @danya_milokhin

Киев, 10 января. Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину из-за того, что он не смогу убедить пограничников в цели своего визита в страну. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Службе безопасности.

Блогера из России развернули пограничники, так как он не мог внятно рассказать о своей цели поездки.

«Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», — заявил источник издания.

Даня Милохин ранее сам признался, что его не пустили на Украину во время прохождения контроля в киевском аэропорту. По его словам, ему не сказали причину отказа во въезде.

Ранее телеведущая Тина Канделаки высказалась о неудачной попытке блогера Дани Милохина попасть в Киев. Продюсер высмеяла предосторожности пограничных служб Украины.

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Киев сбу Милохин
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