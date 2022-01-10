Bloomberg: американский СПГ начал вытеснять российский газ из Европы

Москва, 10 января. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу постепенно вытесняют российский природный газ, пишет агентство Bloomberg.

Газовые котировки на нидерландском хабе TTF дешевеют второй день подряд, поскольку волна поставок топлива танкерами снижает опасения европейцев по поводу предложения в период зимы. Потоки на терминалах в северо-западной части Евросоюза находятся на самом высоком уровне с декабря 2019 года.

Экспорт из Соединенных Штатов помогает компенсировать потоки из России, которые в последнее время стали ограниченными, пишут журналисты. Отправка 34 танкеров продолжит тренд на снижение фьючерсов на газ, однако данная тенденция будет носить краткосрочный характер, предупредили эксперты.

«Газпром» ранее объявил, что не планирует возобновлять продажи голубого топлива на своей электронной торговой платформе. Последние торговые сессии на площадке были проведены более двух месяцев назад.