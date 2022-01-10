Депутат Елена Драпеко предложила создать национального героя в российском кино

Москва, 10 января. Депутат Елена Драпеко уверена, что российский кинематограф и мультипликация нуждаются в появлении типажа национального героя. Она отметила готовность индустрии к созданию нового культурного образа.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила состояние российского кино. Депутат отметила, что отечественные кинематографисты все еще отстают в соревновании с американской киноиндустрией. Однако российская история богата типажами, которые могут лечь в основу нового героя. Об этом Драпеко рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«У нас богатая история. Она богата не только сказочными героями, но и подлинными, которые спасали Русь. У нас есть целая серия старых фильмов, советских. Я думаю, что надо вернуться к этой теме — создания национального героя в кинематографе», — предложила Драпеко.

Драпеко также высказалась о ремейках знаменитых советских сказок и фильмов. Депутат отметила, что такие проекты редко бывают удачными, и необходимо создавать новые проекты, передает «Культуромания».

На этом фоне главной российской новинкой кинопроката стал фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Картина возглавила бокс-офис в России и СНГ.