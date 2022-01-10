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Творчество и физнагрузки: как помочь ребенку вернуться в школьный режим после каникул
Общество
Творчество и физнагрузки: как помочь ребенку вернуться в школьный режим после каникул
pexels.com  /  Katerina Holmes

Первый рабочий день после продолжительных новогодних каникул — стресс даже для взрослого человека, не говоря уже о ребенке. Ранние подъемы в школу, уроки, домашние задания становятся испытанием для детей, которые привыкли за выходные подолгу спать и праздно проводить время. Как смягчить переход к школьному режиму в первую учебную неделю после затяжных каникул, в беседе с ФАН рассказала психолог, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра.

По словам психолога, идеальный вариант — когда родители заранее готовят ребенка к началу учебы. В этом случае достаточно за три дня до школы плавно выстраивать режим сна и распорядок дня. Если же заранее подготовить ребенка к возвращению в школьный режим не удалось, то можно постараться смягчить этот переход.

«Основная помощь в этом случае — это повышение физической нагрузки на свежем воздухе. Это снижает стресс и повышает адаптивные силы организма. Также хорошим вариантом станет любая творческая деятельность — она «проветривает» эмоции. Причем с детьми доподросткового возраста творчеством лучше заниматься вместе», — рекомендовала психолог.

Однако, как отметила Искра, есть легкоадаптирующиеся дети, для которых смена режима — это не проблема. В этом случае какой-то особой подготовки к началу учебы не требуется.

Творчество и физнагрузки: как помочь ребенку вернуться в школьный режим после новогодних каникул
pexels.com / Mikhail Nilov

Излишним, по словам психолога, будет и вмешательство в учебный процесс. Родители не должны довлеть над ребенком и требовать от него результатов.

«Если вы как родитель видите, что ребенок не справляется с чем-то, то, конечно, ему нужно давать какие-то поблажки в этот адаптивный период. В целом, независимо от периода учебы важно работать над внутренней мотивацией ребенка, чтобы ему самому было интересно добиваться какого-то результата», — пояснила она.

Ранее психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева рассказала, как перестать ненавидеть понедельники. По словам специалиста, если дело, за которое вы получаете деньги, действительно кажется невыносимым, то выход здесь один — смена работы.

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