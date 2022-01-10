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Малахов резко высказался о Блиновской после интервью Собчак

Шоу-бизнес
Малахов резко высказался о Блиновской после интервью Собчак
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 10 января. Телеведущий Андрей Малахов отреагировал на интервью журналистки Ксении Собчак с Instagram-коучем Еленой Блиновской. Отвечая на вопросы подписчиков, звезда программы «Прямой эфир» рассказал, что думает о блогере.

Новое интервью Ксении Собчак на YouTube-канале звезды мгновенно привлекло внимание зрителей. Журналистка пригласила для беседы блогера Елену Блиновскую, которая удивила зрителей своей раздраженностью во время записи ролика.

Поклонники телеведущего Андрея Малахова поинтересовались, как он отнесся к интервью. Однако звезда канала «Россия-1» резко высказался о блогере.

«Жалко тратить 1 час 45 минут на продавщицу свадебных платьев из Ярославля», — заявил телеведущий.

Малахов резко высказался о Блиновской после интервью Собчак
Pr Scr instagram.com / @malakhov007

Стоит отметить, что не только Малахов негативно отреагировал на интервью с Блиновской. Так, актриса Наталья Рудова раскритиковала блогера за поведение в кадре и призналась, что та шокировала ее «хабалистостью» и неуравновешенностью.

Вскоре Блиновская решила оправдаться за поведение в беседе с Собчак. Блогер обвинила телеведущую в агрессии и рассказала о причинах своего плохого настроения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Малахов резко высказался о Блиновской после интервью Собчак
собчак малахов телеведущий
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