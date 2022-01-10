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Эфир: Переговоры по безопасности – пойдут ли США и НАТО на уступки России

  /   Обновлено: 10 января 2022 16:55
Политика
Эфир: Переговоры по безопасности – пойдут ли США и НАТО на уступки России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 января. Большие переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности обсудят в медиацентре «Патриот».

В Женеве уже идут российско-американские консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января запланировано заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а в Вене 13 января пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Чего добивается Россия на переговорах с США? Пойдет ли НАТО на уступки России и как должны выглядеть гарантии от Североатлантического альянса? Может ли ОДКБ расширяться на запад? Какой может быть ответ России, если Запад продолжит создавать угрозы нашей стране? Почему Запад так резко реагирует на миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит руководитель магистерской программы «Дипломатия», президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

Эфир состоится в понедельник, 10 января, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 900 621 60 38

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