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Найденный в Великобритании скелет «морского дракона» оказался самым крупным в истории

  /   Обновлено: 10 января 2022 16:39
Наука
Найденный в Великобритании скелет «морского дракона» оказался самым крупным в истории
wikipedia.org  /  Dmitry Bogdanov / CC BY 3.0

Лондон, 10 января. Археологи Великобритании обнаружили останки гигантского «морского дракона» на дне водоема в Мидлендсе.

Найденный учеными зверь обитал на Земле почти 180 миллионов лет назад. По словам ученых, ихтиозавр, обнаруженный в русле реки Ратленд-Уотер, стал самым большим и наиболее полным скелетом из когда-либо найденных. Длина скелета от морды до кончика хвоста составляет десять метров, а вес черепа достигает целой тонны.

«Несмотря на множество окаменелостей ихтиозавров, удивительно думать, что ихтиозавр Ратленда является самым большим скелетом, когда-либо найденным в Великобритании. Это поистине беспрецедентное открытие и одна из величайших находок в британской палеонтологической истории», — подчеркнул мировой эксперт по ихтиозаврам из Манчестерского университета Дин Ломакс.

На данный момент исследователи выяснили, что данный ихтиозавр относится к виду Temnodontosaurus trigonodon. Раскопки и изъятие из грунта хрупких тяжелых окаменелостей потребовали огромного мастерства и сноровки, пишет Planet Today.

Группа египетских рабочих ранее обнаружила артефакт, относящийся к эпохе фараона Рамзеса II. Находку передали ученым, которые установили, что ей более трех тысяч лет.

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археологи останки ихтиозавр
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