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Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не отпустит Азмуна этой зимой

Спорт
Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не отпустит Азмуна этой зимой
Global Look Press  /  Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 10 января. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода иранского нападающего Сердара Азмуна в другой клуб этой зимой.

По словам спортивного функционера, найти форварда такого уровня на рынке крайне сложно. Он подчеркнул, что клуб не отпустит иранца в это трансферное окно.

«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», — передает слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее наставник «Лиона» Петер Бош выразил надежду на то, что трансфер Азмуна во французский клуб. По словам специалиста, тренерский штаб очень рассчитывает на 27-летнего форварда.

В текущем сезоне Азмун сыграл в 21 матче во всех турнирах, в активе иранца десять голов и четыре результативные передачи.

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Все новости / Спорт / Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не отпустит Азмуна этой зимой
Александр Медведев Зенит Сердар Азмун лион
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