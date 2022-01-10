Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не отпустит Азмуна этой зимой

Санкт-Петербург, 10 января. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода иранского нападающего Сердара Азмуна в другой клуб этой зимой.

По словам спортивного функционера, найти форварда такого уровня на рынке крайне сложно. Он подчеркнул, что клуб не отпустит иранца в это трансферное окно.

«Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», — передает слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее наставник «Лиона» Петер Бош выразил надежду на то, что трансфер Азмуна во французский клуб. По словам специалиста, тренерский штаб очень рассчитывает на 27-летнего форварда.

В текущем сезоне Азмун сыграл в 21 матче во всех турнирах, в активе иранца десять голов и четыре результативные передачи.