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Forbes: страны Запада не хотят видеть Украину в НАТО из-за страха перед Россией

Политика
Forbes: страны Запада не хотят видеть Украину в НАТО из-за страха перед Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 января. Существует целый ряд причин, из-за которых Украине не удастся стать полноправным членом Североатлантического альянса, уверен американский аналитик Лорен Томпсон.

На страницах издания Forbes эксперт пишет, что страны Запада не хотят видеть Украину в НАТО. По его словам, существуют сразу четыре причины, из-за которых Киеву никогда не удастся достичь заветной цели. Томпсон говорит, что, во-первых, у страны очень маленький военный бюджет, а Запад не будет вливать в него свои средства.

Во-вторых, отмечает аналитик, против Украины в НАТО выступят простые американцы, которые устали от постоянных попыток руководства США «спасти весь мир». Они понимают, что поддержка Киева может стать повторением ошибки, которую Вашингтон допустил в ситуации с Афганистаном. Пентагон направил туда войска, но никаких успехов достичь не удалось.

«Трудно предположить, что американские избиратели поддержат военное вмешательство на Украине или создание там военных баз», — объяснил автор.

Высокая вероятность ядерного конфликта с Россией является третьей причиной, по которой вступление в НАТО останется для Украины несбыточной мечтой. Расширение военно-политического блока на восток вызовет вопросы у Москвы, из-за чего мир окажется на грани масштабной войны. В-четвертых, западные страны не примут Киев из-за страха перед РФ, которая не допустит размещения вооружений Североатлантического альянса на украинской территории, потому что они будут создавать для нее серьезную угрозу.

Ранее сообщалось, что Украина не входит в сферу жизненно важных интересов США. Именно поэтому Белый дом готов закрыть для нее двери в НАТО.

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