Артист Эдгард Запашный рассказал, как встречал Новый год в больнице

Новый год и Рождество позади — впереди чисто русский праздник старый Новый год, начались веселые Святки, к которым народный артист России Эдгард Запашный приурочил свою авторскую колонку для ФАН. Дело в том, что новогоднюю ночь руководитель Большого Московского цирка провел в больнице. Атмосфера этого семейного праздника в больничных стенах показалась ему необычной. Своими впечатлениями Запашный поделился с читателями ФАН.

Пусть 2022 год будет для всех счастливым! Колонка Эдгарда Запашного

Новый год — единственный праздник на нашей планете, который отмечается во всех уголках света. Праздник, который объединяет. Мы все называем его семейным!

Так получилось, что 31 декабря я попал в больницу. Никогда не думал, что это случится со мной, но именно перед самым Новым годом мой организм дал небольшой сбой и я оказался в Боткинской больнице. Когда я написал SMS-сообщение маме, что я в больнице, она даже не сразу поверила, приняв это за розыгрыш. Вероятно, она мне не поверила, поскольку я не воспользовался скорой помощью, а самостоятельно поехал в клинику, в которой был уверен, поскольку знаю, что там работают надежные специалисты. И так получилось, что новогоднюю ночь и всю первую неделю нового года я находился в больнице. За несколько часов до речи президента я решил поразмышлять — а каким вообще бывает Новый год в больнице?

Несколько раз в иностранных и в наших фильмах я видел, как Новый год больничные пациенты справляют вместе с докторами, в коридорах творится веселый «беспредел», люди бегают, поздравляют друг друга, даже распивают спиртные напитки! В моем случае ничего подобного не было. Я бы даже сказал — в больнице, где я оказался, вообще ничего особо новогоднего не было.

Федеральное агентство новостей /

За несколько минут до боя курантов дежурный врач сделал обход. Я попросил налить мне чаю. Врач предложила мне самому дойти до ординаторской, где я увидел всего двух человек: взрослую женщину — врача и молодую медсестру. Не было никакого праздничного стола, не было никаких спиртных напитков. Ровно в 00:00, находясь в своей палате, я не услышал ни звука. Никто не кричал «Ура!», пациенты не бегали по коридорам, поздравляя друг друга. Была абсолютная тишина, как это, наверное, и должно быть в нормальном лечебном учреждении.

И тут я подумал, а насколько это по-настоящему «семейный праздник»? Ведь именно сейчас, в эту минуту, когда многие наливают шампанское, загадывая желание, другие находятся на работе, исполняя свои служебные обязанности. Врачи, сотрудники служб правопорядка, работники аэропортов, вокзалов и многие другие. Люди, которые встречают Новый год точно так же, как и предыдущие рабочие дни, просто выполняя свои обязанности.

Уже утром 1 января в своем Telegram-канале «ЗАПАШНЫЙ» я решил провести опрос:

«Как вы отмечали Новый год?»

В опросе приняли участие около 500 человек. 69% опрошенных действительно справляли праздник в кругу семьи, а вот 13% — в одиночестве, что очень удивило меня, так как это немало. 7% ответили, что праздновали с любимым человеком. Другие 7% — с товарищами. 3% меняли локации. 1% участников опроса ответил, что отпраздновал наступление Нового года с незнакомыми людьми.

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим я вспомнил еще одну новогоднюю историю. Несколько лет назад так же под Новый год акробат из «Цирка братьев Запашных» сломал руку. Я лично отвозил его в травмпункт, чтобы попросить докторов уделить пострадавшему побольше внимания. Я понимал, что зимой большое количество людей, падая на улицах, получают похожие, а, возможно, и более серьезные травмы. В тот раз у меня была возможность поговорить с докторами травмпункта. Я задал им вопрос, ответ на который, казалось бы, очевиден:

«Наверняка у вас 31 декабря — 1 января самый вал по количеству травм и людей, обращающихся за помощью?»

Ответ меня поразил. Доктор объяснил, что, наоборот, 31 декабря — 1 января будет относительно тихо, а по-настоящему поток людей хлынет после 3 января. Мне было сложно в это поверить. Я поинтересовался — почему так?

Доктор с усмешкой ответил:

«Как только спирт начнет либо заканчиваться, либо выветриваться, люди вспомнят, что сломанные в Новый год пальцы, руки, ноги уже, возможно, начали срастаться неправильно, а значит — пора сходить к врачу. И, скорее всего, нам, докторам, придется даже «переламывать» эти кости, чтобы они начали срастаться в правильном направлении».

Именно тогда я для себя отметил, что Новый год — это не только семейный праздник. Это прежде всего праздник, который никогда не перестает удивлять! Поэтому так много нового и интересного я продолжаю узнавать об этом празднике на протяжении последних лет. Убежден, что каждому из вас есть, что рассказать про то, как вы отмечали Новый год. В конце концов, хочу всем пожелать, чтобы вы в Новом году были счастливы, чтобы Год Тигра принес вам крепкое здоровье и любовь в семье.

А еще задумайтесь о том, что я рассказывал в самом начале. И, может быть, это натолкнет вас на мысль еще раз поздравить тех, кто, в отличие от нас, работал в новогоднюю ночь! С прошедшим Новым годом и Рождеством! С наступающим старым Новым годом и продолжающимися Святками! Берегите себя!