Наш канал связи с Киевом — через Вашингтон: почему Россия не ведет прямые переговоры с Зеленским

Москва предпочитает общаться с Киевом «через Вашингтон» — это куда более продуктивно. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев считает необходимым оставить открытыми дипломатические каналы связи с Москвой. По ее словам, это позволит Украине «избежать применения военных инструментов».

«Украинские государственные деятели часто так говорят, когда им приходится отвечать на вопросы журналистов о том, почему российские консульства худо-бедно, но еще работают в Киеве, — заметил Корнилов. — При этом Москва уже сделала для себя однозначный вывод, что с Украиной и ее представителями бесполезно использовать какие-либо дипломатические каналы по той простой причине, что руководство этой страны, включая ее президента Владимира Зеленского, не принимает каких-либо важных решений относительно судьбы собственного государства».

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Именно поэтому, продолжил политолог, в последнее время российской дипломатией сделан упор на диалог с «непосредственными хозяевами положения на Украине — с американцами».

«Вот это наш дипломатический канал связи с Киевом — через Вашингтон, — заметил эксперт. — И он работает! Худо ли, бедно ли, но после разговора президента России Владимира Путина с главой США Джозефом Байденом, украинской стороне сообщают, что она должна делать, и та это исполняет — с радостным визгом, беря под козырек».

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