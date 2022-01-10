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Отец Джоковича обратился к Елизавете II после задержания теннисиста в Австралии

  /   Обновлено: 10 января 2022 16:27
Общество
Отец Джоковича обратился к Елизавете II после задержания теннисиста в Австралии
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 10 января. Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан обратился к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой вмешаться в ситуацию с его сыном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Срджан Джокович призвал королеву защитить права человека, которые нарушаются в отношении его сына в Австралии. По словам отца первой ракетки мира, преследование его сына ведется с момента прилета в Австралию.

«Я призываю королеву Великобритании Елизавету защитить права человека, моего сына Новака Джоковича, и прекратить политическое преследование, которое ведется против него с тех пор, как он приехал в Австралию», — заявил Срджан Джокович.

Ранее Новака Джоковича во второй раз арестовали в Австралии после решения суда, который постановил отменить аннуляцию его визы и допустить теннисиста до участия в турнире Australian open. Сербского спортсмена могут депортировать из страны после произошедшего.

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австралия теннис джокович
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