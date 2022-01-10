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Токаев обсудил с главой Евросовета Мишелем обстановку в Казахстане

Политика
Токаев обсудил с главой Евросовета Мишелем обстановку в Казахстане
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 10 января. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 10 января провел «продуктивную» беседу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, во время которой они обсудили сложившуюся в Казахстане обстановку.

По словам Токаева, в ходе разговора он подтвердил, что казахстанские власти не используют силу против мирных демонстрантов. Президент республики подчеркнул, что дал понять главе Евросовета, что государство продолжит укреплять сотрудничество с ЕС.

Ранее сообщалось, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости. Соответствующее заявление сделал глава казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев.

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Казахстан ес токаев
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