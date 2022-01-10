Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 20:15
20:15
Общество
Финал продолжения «Декстера» получил низкие оценки зрителей
20:14
Весь мир
Израильские силовики открыли огонь по палестинским студентам в Бирзейтском университете
20:13
Общество
Любовь, солнце и танцы: фильмы, которые перенесут вас в лето
20:13
Происшествия
Заключенные пообещали сделать «больно и печально» насильникам 5-летней девочки из Костромы
20:13
Происшествия
Самолеты прибывают в Домодедово с задержкой из-за нелетной погоды
20:11
Политика
Рябков: США и Россия создали базу для достижения договоренности по безопасности
20:08
Общество
Бари Алибасов не смог сдержать слез в день траура в Казахстане
20:07
Общество
Листовая зелень и рыба помогают сохранить здоровье глаз
20:05
Политика
Замгоссекретаря США Шерман не исключила дальнейших контактов с Россией
20:05
Политика
Замглавы МИД России Рябков указал на неэффективность попыток НАТО запугать Москву
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певица Вика Цыганова показала свое фото 40-летней давности

  /   Обновлено: 10 января 2022 19:05
Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова показала свое фото 40-летней давности
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная российская и советская певица Вика Цыганова недавно отметила свой 58-й день рождения. В честь этого она поделилась на своей странице в Instagram архивным снимком, где ей 15 лет.

На фотографии 40-летней давности — девочка с длинными волнистыми волосами и скуластым лицом. По мнению самой певицы, она почти не изменилась с тех пор.

«Вчера я долго разговаривала сама с собой, я вспоминала свою жизнь, что в ней было хорошего, что плохого… Если посмотреть на меня 15-летнюю… (эту фотографию я получила только что от моего одноклассника), ничего особо не изменилось: тот же мягкий свет в глазах, наполненный ожиданием чуда, полуулыбка, пшеничные, еще не знающие пергидроля и плоек волосы, школьная форма, которую я сшила сама себе… Главное — доброе сердце», — подписала публикацию Цыганова.

Подписчики звезды, конечно же, не смогли остаться в стороне и засыпали кумира благостными комментариями. Они признались. что только от одного вида будущей звезды шансона уже приходят в восторг.

«Роскошная девушка с удивительно правильным мироощущением», «Привет, дорогая Вика, с наступающим старым Новым годом вас и всех ваших любимых и близких людей! Великая русская певица, простая и очень милая, но очень, очень красивая женщина!!!», «Будущее — это еще раз проверить, что любые времена прекрасны», «Классная фотка, а на ней красотка», — отметились поклонники.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певица Вика Цыганова показала свое фото 40-летней давности
россия вика цыганова звезда красота внешность
Комментировать