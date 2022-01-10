Певица Вика Цыганова показала свое фото 40-летней давности

Популярная российская и советская певица Вика Цыганова недавно отметила свой 58-й день рождения. В честь этого она поделилась на своей странице в Instagram архивным снимком, где ей 15 лет.
На фотографии 40-летней давности — девочка с длинными волнистыми волосами и скуластым лицом. По мнению самой певицы, она почти не изменилась с тех пор.
«Вчера я долго разговаривала сама с собой, я вспоминала свою жизнь, что в ней было хорошего, что плохого… Если посмотреть на меня 15-летнюю… (эту фотографию я получила только что от моего одноклассника), ничего особо не изменилось: тот же мягкий свет в глазах, наполненный ожиданием чуда, полуулыбка, пшеничные, еще не знающие пергидроля и плоек волосы, школьная форма, которую я сшила сама себе… Главное — доброе сердце», — подписала публикацию Цыганова.
Подписчики звезды, конечно же, не смогли остаться в стороне и засыпали кумира благостными комментариями. Они признались. что только от одного вида будущей звезды шансона уже приходят в восторг.
«Роскошная девушка с удивительно правильным мироощущением», «Привет, дорогая Вика, с наступающим старым Новым годом вас и всех ваших любимых и близких людей! Великая русская певица, простая и очень милая, но очень, очень красивая женщина!!!», «Будущее — это еще раз проверить, что любые времена прекрасны», «Классная фотка, а на ней красотка», — отметились поклонники.