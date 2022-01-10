Певица Вика Цыганова показала свое фото 40-летней давности

Популярная российская и советская певица Вика Цыганова недавно отметила свой 58-й день рождения. В честь этого она поделилась на своей странице в Instagram архивным снимком, где ей 15 лет.

На фотографии 40-летней давности — девочка с длинными волнистыми волосами и скуластым лицом. По мнению самой певицы, она почти не изменилась с тех пор.