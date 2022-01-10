Алла Бредец: Системе управления ЖКХ Санкт-Петербурга нужен один хозяин

Депутат муниципального образования «Округ Петровский», эксперт по энергоэффективному капитальному ремонту НП «Национальный центр общественного ЖКХ-контроля» Алла Бредец назвала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» основные проблемы городского ЖКХ, на которые стоит обратить первоочередное внимание новому руководству профильных ведомств.

Алла Бредец считает главной проблемой системы ЖКХ Санкт-Петербурга разобщенность работы различных коммунальных хозяйств города, а именно отсутствие руководителя, к которому обращались бы все вопросы.

«Такое впечатление, что у нас нет единого хозяина, который замыкает все профильные комитеты на себе. Мы это видим каждый раз — касается ли это благоустройств и уборки территории, ремонта изношенного оборудования и т. д. Даже, подойдя к многоквартирному дому, мы оказываемся на границах трех, иногда четырех ответственных руководителей: часть земельного участка может относиться к жителям и входить в состав общего домового имущества, дальше идет внутриквартальный проезд, который обслуживается муниципальным образованием, потом мы попадаем на территорию, которую ведает комитет по благоустройству. Если есть какой-то газончик или растет какой-нибудь кустик или дерево, это уже садово-парковое хозяйство, а если установлен фонарь, то это вообще комитет по энергетике. То есть нет единой системы, которая замыкала бы все эти ведомства на одного управленца — наверное, из-за этого все наши проблемы», — заявила Алла Бредец.

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«Наши исторические здания нуждаются в огромном вливании денежных средств. Очень долго говорилось о программе капитального ремонта фасадов многоквартирных домов, которые имеют охранный статус. Сейчас определен список из 250 домов, и уже первые деньги определены, но на различные согласования уходит слишком большое количество времени, и это не месяцы — это годы! Какая-то невероятная заформализованность действий наших чиновников. В Москве принимаются решения очень быстро: решил мэр горда или какой-то департамент, и сразу переходят к реализации проекта», — отметила Алла Бредец.

Москва, по ее словам, давно эту проблему решила, поэтому там так быстро принимаются решения, и город стремительно развивается. Тогда как руководство Санкт-Петербурга вязнет в согласованиях и никак не может, например, начать реконструкцию исторических зданий центра города, программа, по которой давно принята, а федеральный центр выделяет соответствующие средства.

Медлительность, нежелание решать насущные проблемы, по словам эксперта, присущи многим структурам городского управления, а также надзорным ведомствам, включая полицию и прокуратуру. В качестве примера муниципальный депутат привела вопиющую ситуацию с деятельностью некоторых управляющих компаний многоквартирных домов, которые специализируются на захвате управления над домами с единственной целью — присвоения аккумулированных жильцами денежных средств.

«Эти товарищи не боятся фальсифицировать протоколы и решения общих собраний собственников, они действуют достаточно отлаженно и грамотно. Эти компании у нас на слуху, и если обратиться в городскую прокуратуру или в госжилинспекцию, в принципе, названия этих компаний одни и те же. Компании эти приходят буквально на год, на два, с единственной целью — все аккумулированные денежные средства собрать и уйти с этого многоквартирного дома», — рассказала Алла Бредец.

К сожалению, у собственников квартир, кроме обращения в суд, других возможностей защититься от рейдерских атак таких управляющих компаний нет.

«Госжилинспекция полномочий на признание протокола общего собрания собственников не имеет. Нужно подавать заявление в суд, подключать полицию, прокуратуру, но это все очень сложно. Ни для кого не секрет, что полиция подключается к этому очень тяжело, им есть, чем заниматься, они считают, что решение собственников по управлению домом — это второстепенное дело», — пояснила депутат.

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«Фальсификация протоколов — это уголовно наказуемое деяние, но доказать чей-то конкретный умысел достаточно сложно. Только ужесточение законодательства на федеральном уровне, например, введение уголовной ответственности для председателя и секретаря собрания собственников жилья, именно тех лиц, которые подписывают протокол собрания, наверное, единственный способ предотвратить полностью или хотя бы сократить фальсификацию протоколов», — заявила Алла Бредец.

Причина бесчинства мошенников в сфере управления многоквартирными домами, по мнению эксперта, кроется в несовершенстве законодательства.

Паралич городской жилищно-коммунальной сферы, по словам депутата, отчетливо проявляется в области организации движения городского автотранспорта.

«Припарковать автомобиль человеку, приехавшему на работу, либо в магазин, либо в гости, в центре города становиться практически невозможным. Организация платных парковок направлена на сокращение автотранспорта, но не на решение проблемы в принципе. Те перехватывающие парковки, о которых много говорилось, оказались неэффективными. Чтобы они работали, должен хорошо работать общественный транспорт. Мы живем в большом мегаполисе с неотлаженной системой движения общественного транспорта. Нам много лет говорили, что она будет оцифрована и будет работать как часы. Однако мы видим, что она не заработала даже в летний период, а когда в городе начались снегопады, практически весь транспорт оказался парализованным. В общем, проблем много, их пытаются решать, но делается это очень вяло», — отметила Алла Бредец.

Депутат выразила надежду, что в наступившем году новое руководство городской администрации, курирующее сферу ЖКХ, постарается хоть что-то сделать, чтобы начать решать накопившийся кузов проблем.