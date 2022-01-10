Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 17:11
17:11
Происшествия
Сотрудники филиала «Газпрома» ответят в суде по делу о взрыве газа в Геленджике
17:11
Происшествия
Сбивший толпу пешеходов в Челябинске водитель сдал экзамен на права с седьмого раза
17:10
Происшествия
Суд в Брянске вынес приговор в отношении доцента вуза за взятки от студентов
17:08
Общество
Соревнования по хоккею со швабрами прошли в бурятской женской колонии
17:05
Политика
Депутат Морозов о переговорах в Женеве: Еще четче обозначим позицию, чтобы избежать непонимания
17:05
Технологии
Мошенники создали новый вирус для iPhone, который имитирует перезагрузку
17:04
Весь мир
Алжир экспортирует первую партию латуни в Европу
17:03
Политика
Столтенберг: НАТО будет учитывать опасения России на переговорах по безопасности
17:01
Политика
МИД ФРГ пригрозил России «тяжелыми» последствиями при нарушении суверенитета Украины
17:00
Армия
Столтенберг ушел от ответа на вопрос о перспективах членства Украины в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Блогер Шарий высмеял акцию нищих украинских пенсионеров в поддержку казахских радикалов

Политика
Блогер Шарий высмеял акцию нищих украинских пенсионеров в поддержку казахских радикалов
wikipedia.org  /  Westmclaren / CC BY-SA 4.0

Винница, 10 января. Во многих украинских городах наблюдается странная картина — украинцы, в основном пенсионеры, вышли на акции в поддержку зачинщиков беспорядков в Казахстане.

Пожилые, и, судя по одежде, далекие от материального достатка активисты с пеной у рта доказывают, что Украина должна оказать всестороннюю помощь казахстанским майданщикам. Используют они при этом одинаковые тезисы и абсурдную аргументацию.

На дикий перформанс некоторых своих соотечественников внимание подписчиков обратил известный журналист и блогер Анатолий Шарий, с изрядной долей сарказма раскритиковав поддавшихся майданной пропаганде украинцев. Медиа-эксперт, в частности, показал отрывок интервью одной из таких активисток, вышедшей «поддержать» радикалов Казахстана в центре Винницы.

Пожилая женщина прилежно цитировала самые популярные антироссийские тезисы западных СМИ, которые всегда скрупулезно дублируют украинские телеканалы. В частности, она повторила историю о стотысячной армии у границ Украины и заверила в том, что подавляющее большинство украинцев стремится в НАТО и в ЕС. Активистка призвал западных партнеров поддержать Украину в этом стремлении, а также заявила, что в Казахстане бесчинствовали «свободолюбивые граждане», которые тоже решили встать на «европейские рельсы». Шарий отметил, что позже женщина признала, что она — работающая пенсионерка. По ее внешнему виду можно понять, что работает она, чтобы хоть как-то себя прокормить. На акцию, естественно, вышла по той же причине.

Блогер Шарий высмеял акцию нищих украинских пенсионеров в поддержку казахских радикалов
Федеральное агентство новостей /

Вторым героем ролика стал пенсионер, агитировавший за «казахский майдан» в Полтаве. Мужчина экспрессивно описывал, как сложно живется «казахам», используя все те же нарративы украинских СМИ. Так, по его версии, разграбленные и разрушенные радикалами магазины в Алма-Ате закрыла власть, лишив население продуктов первой необходимости. Радикалов, устроивших беспредел в Казахстане, он назвал братьями украинцев, призвав любыми методами поддержать их «протест». Рассказал активист и о первопричинах беспорядков, напрочь забыв, что на Украине тот же газ стоит вдвое, а то и втрое дороже, чем в Казахстане после кратковременного повышения цены.

Шарий жестко высмеял нищих украинских пенсионеров, пропитанных дешевой пропагандой и закрывающих глаза на то, что творится у них в стране. Блогер напомнил, сколько раз со времен госпереворота поднимались тарифы на все энергоресурсы на Украине и предположил, что с такой неадекватной реакцией населения, украинцев скоро заставят платить налоги и за выход на работу.

«На Украине, где живут свободные, гордые люди. Они то уже победили. Он рассказывает, что Казахстан совсем рядом. Конечно, на Украине такого нет. Стоят все такие обеспеченные. Украинцам коммуналку поднимали 18 раз только за последние четыре года. За восемь лет, наверное, все 50. И сейчас продолжают повышать, понимая, что, в принципе, никакого потолка нет, стопа нет. Если им скажут платить за то, чтобы ходить на работу, они будут платить. Но в Казахстане, смотрите как, протянем руку помощи. Мы такие мощные и свободные. Мы сильнее, чем казахи, у нас казацкий чуб. И мы платим в десять раз больше за тот же газ. Думаю, весь Казахстан реально взорвался бы с украинскими тарифами. Но украинцы смиренно платят и топят за террористов в Казахстане. Заметьте, все эти актывисты очень плохо одеты, это просто нищие пенсионеры, вынужденные работать, чтоб себя прокормить. Но майдан для них все. Это уже диагноз и вот этим «помощникам», и всей стране», — не сдерживая злого сарказма констатировал Шарий.

Ранее бывший народный депутат Игорь Марков призвал использовать опыт Казахстана для жесткого усмирения Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Блогер Шарий высмеял акцию нищих украинских пенсионеров в поддержку казахских радикалов
Казахстан украина тарифы радикалы пенсионеры майдан
Комментировать