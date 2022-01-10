Блогер Шарий высмеял акцию нищих украинских пенсионеров в поддержку казахских радикалов

Винница, 10 января. Во многих украинских городах наблюдается странная картина — украинцы, в основном пенсионеры, вышли на акции в поддержку зачинщиков беспорядков в Казахстане.

Пожилые, и, судя по одежде, далекие от материального достатка активисты с пеной у рта доказывают, что Украина должна оказать всестороннюю помощь казахстанским майданщикам. Используют они при этом одинаковые тезисы и абсурдную аргументацию.

На дикий перформанс некоторых своих соотечественников внимание подписчиков обратил известный журналист и блогер Анатолий Шарий, с изрядной долей сарказма раскритиковав поддавшихся майданной пропаганде украинцев. Медиа-эксперт, в частности, показал отрывок интервью одной из таких активисток, вышедшей «поддержать» радикалов Казахстана в центре Винницы.

Пожилая женщина прилежно цитировала самые популярные антироссийские тезисы западных СМИ, которые всегда скрупулезно дублируют украинские телеканалы. В частности, она повторила историю о стотысячной армии у границ Украины и заверила в том, что подавляющее большинство украинцев стремится в НАТО и в ЕС. Активистка призвал западных партнеров поддержать Украину в этом стремлении, а также заявила, что в Казахстане бесчинствовали «свободолюбивые граждане», которые тоже решили встать на «европейские рельсы». Шарий отметил, что позже женщина признала, что она — работающая пенсионерка. По ее внешнему виду можно понять, что работает она, чтобы хоть как-то себя прокормить. На акцию, естественно, вышла по той же причине.

Федеральное агентство новостей /

Вторым героем ролика стал пенсионер, агитировавший за «казахский майдан» в Полтаве. Мужчина экспрессивно описывал, как сложно живется «казахам», используя все те же нарративы украинских СМИ. Так, по его версии, разграбленные и разрушенные радикалами магазины в Алма-Ате закрыла власть, лишив население продуктов первой необходимости. Радикалов, устроивших беспредел в Казахстане, он назвал братьями украинцев, призвав любыми методами поддержать их «протест». Рассказал активист и о первопричинах беспорядков, напрочь забыв, что на Украине тот же газ стоит вдвое, а то и втрое дороже, чем в Казахстане после кратковременного повышения цены.

Шарий жестко высмеял нищих украинских пенсионеров, пропитанных дешевой пропагандой и закрывающих глаза на то, что творится у них в стране. Блогер напомнил, сколько раз со времен госпереворота поднимались тарифы на все энергоресурсы на Украине и предположил, что с такой неадекватной реакцией населения, украинцев скоро заставят платить налоги и за выход на работу.

«На Украине, где живут свободные, гордые люди. Они то уже победили. Он рассказывает, что Казахстан совсем рядом. Конечно, на Украине такого нет. Стоят все такие обеспеченные. Украинцам коммуналку поднимали 18 раз только за последние четыре года. За восемь лет, наверное, все 50. И сейчас продолжают повышать, понимая, что, в принципе, никакого потолка нет, стопа нет. Если им скажут платить за то, чтобы ходить на работу, они будут платить. Но в Казахстане, смотрите как, протянем руку помощи. Мы такие мощные и свободные. Мы сильнее, чем казахи, у нас казацкий чуб. И мы платим в десять раз больше за тот же газ. Думаю, весь Казахстан реально взорвался бы с украинскими тарифами. Но украинцы смиренно платят и топят за террористов в Казахстане. Заметьте, все эти актывисты очень плохо одеты, это просто нищие пенсионеры, вынужденные работать, чтоб себя прокормить. Но майдан для них все. Это уже диагноз и вот этим «помощникам», и всей стране», — не сдерживая злого сарказма констатировал Шарий.

Ранее бывший народный депутат Игорь Марков призвал использовать опыт Казахстана для жесткого усмирения Украины.