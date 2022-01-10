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Бывший вице-губернатор Курганской области Кузнецов может возглавить Оренбуржье

Политика
Бывший вице-губернатор Курганской области Кузнецов может возглавить Оренбуржье
Prt Scr youtube.com  /  Morozoffly

Оренбург, 10 января. Экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов собирается переезжать в Оренбург, где для него готовят высокую должность.

Как сообщает источник Ura.ru, в Оренбурге Кузнецов в ближайшем будущем займет высокий руководящий пост во властных региональных структурах. Сейчас чиновник находится в Кургане, но уже отправил свой автомобиль в Оренбург.

«У Кузнецова есть поддержка в Администрации президента РФ. Там его кандидатуру уже согласовали», — сообщает источник.

Сообщается, что кандидатуру Кузнецова долго согласовывали в Москве, так как не все были за него, а некоторые поддерживали действующего губернатора Дениса Паслера. Также не исключено, что Кузнецов откажется от поста главы региона, уйдет из политики и будет работать в крупной нефтегазовой компании.

Ранее аналитики «Минченко консалтинг» спрогнозировали «точечные» отставки губернаторов в России. Сообщалось, что среди глав с истекающим сроком полномочий наиболее шаткие позиции имеет саратовский губернатор Валерий Радаев.

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оренбург Владислав Кузнецов
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