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В США трансгендер выиграл у другого трансгендера в соревнованиях по плаванию среди женщин

  /   Обновлено: 10 января 2022 16:15
Весь мир
В США трансгендер выиграл у другого трансгендера в соревнованиях по плаванию среди женщин
вологда.рф  / 

Гаррисберг, 10 января. В США пловчиха-трансгендер одержала победу над другой спортсменкой, которая также прошла процедуру смены пола. Об этом сообщает газета New York Post.

Спортсменка-трансгендер из Йельского университета Исак Хениг победила на соревнованиях по плаванию на 100 и 400 ярдов (91,4 и 365,7 метров. — Прим. ред.) среди женщин другую транс-участницу Лию Томас. Хениг рассказала, что отложила гормональное лечение, чтобы закончить карьеру в команде, поскольку она находится в процессе перехода из женского пола в мужской.

«Как студент-спортсмен я оказался в странном положении. Я мог начать принимать гормоны, чтобы больше соответствовать себе, или подождать, осуществить социальный переход и продолжать соревноваться в женской команде по плаванию. Я решил выбрать последнее», — рассказала она журналистам.

Участие транс-спортсменов в соревнованиях вызывает немало критики в США. Так, по данным DailyMail.com ряд товарищей по команде Лии Томас подумывали о бойкоте мероприятия из-за ее участия, но не сделали этого потому, что побоялись, что их обвинят в трансфобии и не допустят к чемпионату, который пройдет в феврале.

При этом Лига плюща публично подтвердила свою поддержку Томас, указав, что она следует правилам, установленным Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA).

«Лия Томас за последние два года выполнила или превзошла все протоколы NCAA для трансгендерного студента-спортсмена, участвующего в соревнованиях за женскую команду. В этом сезоне она продолжит участие в соревнованиях. Лига плюща подтверждает свою приверженность созданию инклюзивной среды для всех студентов-спортсменов, осуждая трансфобию», — заявила организация.

Томас перешла в женскую команду после трех лет участия в мужской, пройдя курс заместительной гормональной терапии. В последнем сезоне она занимала первые места среди женщин в заплывах на 200 и 500 метров в вольном стиле.

В конце декабря член Федерации плавания США Синтия Миллен ушла в отставку после того, как организация разрешила транс-спортсменке выступать в составе женской команды Университета Пенсильвании по этому виду спорта.

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сша спорт трансгендер
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