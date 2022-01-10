Боевики активизировали наступление на позиции сирийской армии на юге Идлиба

Идлиб, 10 января. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) активизировали атаки по позициям Сирийской Арабской Армии (САА) на юге провинции Идлиб. Об этом сообщают региональные СМИ.

Боевики используют против правительственных сил минометы и артиллерию. Как сообщает Telegram-канал «Поддубный» со ссылкой на местную прессу, террористы пытаются прорваться к населенным пунктам Маарет ан-Нууман и Хан ас-Субль. Конечной их целью может являться захват контроля над автомагистралью М5.

قوات المعارضة السورية تعلن استهدافها براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية مواقع قوات النظام السوري على محاور الملاجة - كفرنبل - الدار الكبيرة - معرة النعمان - خان السبل جنوب #إدلب. — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) January 9, 2022

Об активизации боевиков сообщает и Step News Agency. Согласно информации агентства, бандформирования нанесли удары из ракетных установок по позициям САА в районе населенных пунктов Кяфр Набель, Ад-Дар аль-Кабира, Хан ас-Субль и Маарет ан-Нууман.

فوج المدفعية والصواريخ في #هيئة_تحرير_الشام يستهدف بصواريخ الزؤام عدة مواقع لميليشيات النظام المجرم بريف #إدلب الجنوبي ويحقق إصابات مؤكدة



للمشاهدة عبر #مرئيات_أمجاد:https://t.co/CRo1pEL6rc pic.twitter.com/DHHMzfzZ01 — قتادة صاعقة (@omarii49) January 10, 2022

Местные источники сообщают о возможных потерях со стороны правительственных сил, однако подтверждения этой информации не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.