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Боевики активизировали наступление на позиции сирийской армии на юге Идлиба

Весь мир
Боевики активизировали наступление на позиции сирийской армии на юге Идлиба
Global Look Press  /  Anas Alkharboutli/dpa

Идлиб, 10 января. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) активизировали атаки по позициям Сирийской Арабской Армии (САА) на юге провинции Идлиб. Об этом сообщают региональные СМИ.

Боевики используют против правительственных сил минометы и артиллерию. Как сообщает Telegram-канал «Поддубный» со ссылкой на местную прессу, террористы пытаются прорваться к населенным пунктам Маарет ан-Нууман и Хан ас-Субль. Конечной их целью может являться захват контроля над автомагистралью М5.

Об активизации боевиков сообщает и Step News Agency. Согласно информации агентства, бандформирования нанесли удары из ракетных установок по позициям САА в районе населенных пунктов Кяфр Набель, Ад-Дар аль-Кабира, Хан ас-Субль и Маарет ан-Нууман.

Местные источники сообщают о возможных потерях со стороны правительственных сил, однако подтверждения этой информации не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия идлиб
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