Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев нуждается в дипломатических каналах связи с РФ

Киев, 10 января. Киев видит необходимость в сохранении дипломатических каналов связи с российской стороной. Соответствующее заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По словам вице-премьера Украины, это позволит Киеву избежать применения военных инструментов.

«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией», — высказала свою точку зрения Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сообщалось, что ситуацию вокруг Украины можно решить общим политическим решением, учитывая пожелания российской стороны. Об этом рассказал генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.