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Певица Дейнега считает, что Лепс мог развестись с супругой из-за Барановской

  /   Обновлено: 10 января 2022 15:59
Шоу-бизнес
Певица Дейнега считает, что Лепс мог развестись с супругой из-за Барановской
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 10 января. Поп-исполнительница Милена Дейнега прокомментировала слухи вокруг развода певца Григория Лепса с Анной Шаплыковой. Артистка считает, что телеведущая Юлия Барановская могла стать причиной расставания пары.

Григорий Лепс встретил Новый год в статусе холостяка: в декабре артист официально развелся с супругой после 20 лет брака. Расставание пары оказалось в центре внимания, а музыканта заподозрили в тайном романе с Юлией Барановской. Вскоре внимание привлекала и экс-жена Лепса — Анна Шаплыкова, которой приписали отношения с моделью Дмитрием Савчуком.

Милена Дейнега призналась, что сомневается в романе манекенщика с бывшей избранницей артиста, но верит в слухи про Лепса, передает «Экспресс-газета».

«А с Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской. В это я больше готова поверить», — уверена исполнительница.

Стоит отметить, что Лепс выбрал холостяцкий отдых на курорте на фоне слухов о романе с теледивой. Артист провел время в Куршевеле вместе с друзьями, где также выступил на концерте для состоятельных зрителей: чтобы попасть на мероприятие, за вход было необходимо заплатить 2 тысячи евро.

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лепс дейнега барановская
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