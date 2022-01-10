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Эта история уже давно не только про Киев: «майданные технологии» применяются по всему миру

  /   Обновлено: 10 января 2022 18:37
Политика
Эта история уже давно не только про Киев: «майданные технологии» применяются по всему миру
Федеральное агентство новостей  / 

Технологии цветных революций применяются не только на постсоветском пространстве, но и по всему миру. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Утром 10 января лидеры стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности провели видеоконференцию по текущей ситуации в Казахстане. Президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что в этой стране с целью подрыва государственного суверенитета «применялись майданные технологии». Так, например, «использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков», а все протестные выступления информационно поддерживались аффилированными с Западом СМИ.

«Хочется напомнить, что «майданные технологии» — это история уже давно не только про Киев и то, что случилось там в 2014 году, — подчеркнул Корнилов. — Путин говорил в целом про технологии цветных революций, применяющихся в различных регионах мира по одним и тем же методичкам. В этом смысле «майданы» казахский, киргизский, белорусский, украинский, египетский и прочие во многом похожи, поскольку те, кто их устраивал, руководствовались одним и тем же «справочником».

Политолог подчеркнул, что казахстанский «майдан» отличается от украинского тем, что первый сразу же «жесткой рукой начали разгонять».

«Это история уже давно не только про Киев»: майданные технологии применяются по всему миру
Телеканал Хабар 24 /

«И предпосылок к тому, чтобы «промайданные» силы там сконцентрировались и выиграли, пока нет, — заметил эксперт. — Нур-Султан поступил правильно, призвав на помощь своих союзников по ОДКБ: благодаря этому есть перспектива того, что в Казахстане жизнь в скором времени вернется в спокойное русло».

В Киеве же в январе-феврале 2014 года «своих Токаевых» не нашлось, отметил собеседник ФАН.

«Украина не входила ни тогда, ни сейчас в ОДКБ, однако ничто не мешало Виктору Януковичу попросить помощи у России, — сказал Корнилов. — Впрочем, у него вполне хватало и своих ресурсов для наведения порядка. Просто он ими не воспользовался».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему ОДКБ не превратится в НАТО.

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россия украина казахстан майдан одкб корнилов
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