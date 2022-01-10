Захарова: США не спрячутся за непонимание ситуации в Казахстане после встречи лидеров ОДКБ

Москва, 10 января. Американская сторона не сможет спрятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане после видеоконференции лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующим заявлением дипломат поделилась в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Таким образом она прокомментировала слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

«Мне кажется, (лидеры стран-членов ОДКБ. — Прим. ФАН.) ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть. Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что власти Соединенных Штатов больше не могут притворяться, будто на территории Казахстана проходят мирные массовые акции. По ее словам, реакция представителей американского правительства на события в республике выглядит как «детский лепет».