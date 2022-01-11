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Цены растут быстрее: почему повышение ставки не отпугнет россиян от покупки ипотечного жилья

Экономика
Цены растут быстрее: почему повышение ставки не отпугнет россиян от покупки ипотечного жилья
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Банк ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотечным кредитам на строящееся и готовое жилье до 10,3% годовых. Однако повышение ставки по ипотечным кредитам не отобьет желания у россиян обзавестись собственным жильем. Особенно, если учесть продолжающийся рост цен на недвижимость. Об этом в беседе с ФАН рассказал доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов.

По словам эксперта, повышение ставки по ипотечному кредитованию — общий тренд российских банков. При этом несмотря на повышение ставки, россияне по-прежнему будут брать жилье в ипотеку. К этому их подталкивает рост цен на недвижимость.

«Сбербанк, ВТБ и другие банки повышают ставки по ипотечным кредитам. Повышение идет довольно плавно, чтобы в минимальной степени повлиять на рынок спроса ипотечного кредитования. В связи с тем, что обеспеченность жильем в крупных городах до сих пор крайне низкая, спрос на получение ипотечных кредитов сократится незначительно. Кроме всего прочего, продолжающийся рост цен на недвижимость позитивно влияет на спрос ипотечных кредитов. К слову, подорожание недвижимости связано с увеличением себестоимости и высокой инфляцией. Учитывая все эти факторы, значительного снижения спроса на ипотечные кредиты в ближайшее время не будет», — объяснил специалист.

При этом гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет уверена, что полная стоимость потребкредитов по отдельным категориям в 2022 году выйдет за пределы 25%, среднегодовая инфляция снизится до 6%, а ключевая ставка достигнет своего пика в 10,5% летом.

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