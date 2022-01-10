Регионы к концу 2021 года реструктуризировали бюджетных кредитов на 194,8 млрд рублей

Москва, 10 января. Российские регионы к концу 2021 года смогли реструктуризировать бюджетных кредитов на сумму 194,8 млрд рублей, следует из презентации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Instagram.

Он добавил, что общий объем высвобожденных за счет реструктуризации средств должен составить 628 млрд рублей. Зампред правительства напомнил, что в прошлом году регионам одобрили получение инфраструктурных бюджетных кредитов на создание 613 объектов. Больше всего средств пойдет на проекты инженерной инфраструктуры (146,5 млрд рублей) и общественный транспорт (156 млрд). Кроме того, 130 млрд выделено на создание дорожных объектов, а 49,7 — на социальную инфраструктуру.

Председатель комиссии общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов ранее не исключил, что застройщики могут получить ряд преимуществ при получении кредитных средств. По его мнению, это позволит снизить себестоимость жилья на 15%.