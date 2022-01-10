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Рябков: Россия не будет отклоняться от сформулированных подходов на переговорах с США

  /   Обновлено: 10 января 2022 15:49
Политика
Рябков: Россия не будет отклоняться от сформулированных подходов на переговорах с США
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Женева, 10 января. Россия четко сформулировала подходы перед переговорами с США по безопасности и не собирается от них отклоняться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отметим, что накануне в Женеве состоялась первая встреча между российской и американской делегациями. По словам Рябкова, разговор был сложным, но деловым. Перед началом основной части дискуссии, которая проходит сегодня, дипломат заявил, что к компромиссам в ходе этих переговоров должны готовиться США.

«Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», — сообщил замглавы МИД РФ.

Ранее в Совфеде отметили, что время уступок со стороны Москвы прошло, поэтому она действует решительно. Отметим, что переговоры в Женеве дают надежду на создание новой системы безопасности, передает RT.

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