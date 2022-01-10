Не было ничего интересного: Сергей Маковецкий остался без праздничных каникул

У народного артиста России Сергея Маковецкого, одного из немногих отечественных актеров, получивших признание и за рубежом, ведь 28 лет назад ему присвоили звание лучшего драматического актера Европы, в этом году рождественских каникул не было. В беседе с ФАН актер подчеркнул, что его праздники прошли в рабочем режиме без передышки.

«У меня не было ничего интересного. Я со 2 января уже работаю. Вот такие они, мои рождественские каникулы. 31 декабря я закончил год спектаклем, а 2 января я уже начал год спектаклем. И слава богу, опять пошел на сцену. Вот и все мои праздники. Но знаете, если есть работа, то это хорошо», — отметил Сергей Маковецкий.

Невские Новости / Мурашова Кристина

Накануне заслуженный артист России Евгений Дятлов рассказал, что в его рождественском чек-листе были только диван, сон, телевизор и вкусная еда. А певица и композитор Алена Свиридова в интервью ФАН сообщила, что рождественские каникулы провела спокойно и культурно, посетив два отличных спектакля.