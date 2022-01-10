Оппозиционер Гарридо победил на выборах губернатора штата Баринас в Венесуэле

Каракас, 10 января. Кандидат от оппозиции на должность губернатора венесуэльского штата Баринас, где родился бывший лидер страны Уго Чавес, одержал победу на местных выборах. Об этом сообщает Национальный избирательный совет (CNE).

Venezuela, Delphos poll



Barinas Governor election



Sergio Garrido (AD, Centre):54.7%

Jorge Arreaza (PSUV, Left): 45.3%



Fieldwork: 20-23 December 2021

Sample size: 1,000#Venezuela pic.twitter.com/etmjuBXmcf — America Elects (@AmericaElige) January 5, 2022

Повторное голосование в Баринасе после ноябрьских выборов не изменило тот факт, что в большинстве штатов были избраны кандидаты от правящей партии. Однако оппозиционер Серхио Гарридо назвал это «символической победой» в регионе, которым более 22 лет управляла правительственная коалиция.

Брат бывшего лидера Архенис Чавес принял участие в выборах, но не получил абсолютного большинства. После того как оппозиционный кандидат Фредди Суперлано был дисквалифицирован из-за расследования против него, Верховный суд принял решение о повторном голосовании. Во второй раз против Гарридо за пост губернатора от правящей партии боролся бывший министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Polls opened early today in Barinas state (western Venezuela), where over 600,000 voters will choose their governor. PSUV candidate @jaarreaza is the gov't ticket to win. He faces right-wing candidates Sergio Garrido (MUD) and Claudio Fermín (moderate opposition).



Stay tuned! pic.twitter.com/kKj4sAR0pk — venezuelanalysis.com (@venanalysis) January 9, 2022

Оппозиционер получил 55,36% голосов, в то время как за Арреасу проголосовали 41,27% избирателей. Бывший глава МИД признал свое поражение на официальной странице в Twitter.

#9Ene #Barinas #EleccionesVe

Sergio Garrido: "Quiero agradecer a un hombre que logró lo que muchos no creían. A pesar de todo lo que le pusieron por delante, ganó la gobernación, como lo es Freddy Superlano". pic.twitter.com/qCMDi10dzl - @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) January 10, 2022

После оглашения результатов десятки людей на мотоциклах вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу.

«Хорхе Арреаса просто не мог выиграть, потому что наш кандидат знает каждый уголок Баринаса», — отметила 61-летняя Мариэлена Ривас.

В результате региональных и местных выборов 21 ноября 2021 года правящая коалиция во главе с президентом Николасом Мадуро получила места в 19 из 23 штатов. Избирательный процесс ознаменовался тем, что после многолетнего отказа от участия в выборах и упорных призывов к бойкоту, в голосовании были представлены и оппозиционные силы.