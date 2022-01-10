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Оппозиционер Гарридо победил на выборах губернатора штата Баринас в Венесуэле

Весь мир
Оппозиционер Гарридо победил на выборах губернатора штата Баринас в Венесуэле
Twitter.com/hcapriles  / 

Каракас, 10 января. Кандидат от оппозиции на должность губернатора венесуэльского штата Баринас, где родился бывший лидер страны Уго Чавес, одержал победу на местных выборах. Об этом сообщает Национальный избирательный совет (CNE).

Повторное голосование в Баринасе после ноябрьских выборов не изменило тот факт, что в большинстве штатов были избраны кандидаты от правящей партии. Однако оппозиционер Серхио Гарридо назвал это «символической победой» в регионе, которым более 22 лет управляла правительственная коалиция.

Брат бывшего лидера Архенис Чавес принял участие в выборах, но не получил абсолютного большинства. После того как оппозиционный кандидат Фредди Суперлано был дисквалифицирован из-за расследования против него, Верховный суд принял решение о повторном голосовании. Во второй раз против Гарридо за пост губернатора от правящей партии боролся бывший министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Оппозиционер получил 55,36% голосов, в то время как за Арреасу проголосовали 41,27% избирателей. Бывший глава МИД признал свое поражение на официальной странице в Twitter.

После оглашения результатов десятки людей на мотоциклах вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу.

«Хорхе Арреаса просто не мог выиграть, потому что наш кандидат знает каждый уголок Баринаса», — отметила 61-летняя Мариэлена Ривас.

В результате региональных и местных выборов 21 ноября 2021 года правящая коалиция во главе с президентом Николасом Мадуро получила места в 19 из 23 штатов. Избирательный процесс ознаменовался тем, что после многолетнего отказа от участия в выборах и упорных призывов к бойкоту, в голосовании были представлены и оппозиционные силы.

Оппозиционер Гарридо победил на выборах губернатора штата Баринас в Венесуэле
Федеральное агентство новостей /

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