Оппозиционер Гарридо победил на выборах губернатора штата Баринас в Венесуэле

Каракас, 10 января. Кандидат от оппозиции на должность губернатора венесуэльского штата Баринас, где родился бывший лидер страны Уго Чавес, одержал победу на местных выборах. Об этом сообщает Национальный избирательный совет (CNE).

Повторное голосование в Баринасе после ноябрьских выборов не изменило тот факт, что в большинстве штатов были избраны кандидаты от правящей партии. Однако оппозиционер Серхио Гарридо назвал это «символической победой» в регионе, которым более 22 лет управляла правительственная коалиция.

Брат бывшего лидера Архенис Чавес принял участие в выборах, но не получил абсолютного большинства. После того как оппозиционный кандидат Фредди Суперлано был дисквалифицирован из-за расследования против него, Верховный суд принял решение о повторном голосовании. Во второй раз против Гарридо за пост губернатора от правящей партии боролся бывший министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Polls opened early today in Barinas state (western Venezuela), where over 600,000 voters will choose their governor. PSUV candidate @jaarreaza is the gov't ticket to win. He faces right-wing candidates Sergio Garrido (MUD) and Claudio Fermín (moderate opposition).



