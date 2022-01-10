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Совбез Белоруссии: миротворцы ОДКБ покинут Казахстан сразу после завершения операции

  /   Обновлено: 10 января 2022 15:40
Армия
Совбез Белоруссии: миротворцы ОДКБ покинут Казахстан сразу после завершения операции
facebook.com/mod.mil.rus  /  Минобороны России

Минск, 10 января. Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности не останется в Казахстане после завершения своей миссии, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, с соответствующим заявлением выступили главы государств-членов организации, передает БелТА в своем Telegram-канале. Вольфович добавил, что миротворцы ОДКБ были введены на непродолжительное время до стабилизации обстановки в Казахстане.

«Ситуация в Казахстане уже идет к локализации конфликтов, север и северо-запад страны уже взяты под контроль, и уже практически 90 процентов населенных пунктов, городов и регионов Казахстана полностью взяты под контроль государственных органов. Еще есть определенная нестабильность в Алма-Ате и Алматинской области», — отметил госсекретарь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ОДКБ должным образом отреагировала на события в Казахстане. Он также добавил, что они стали неожиданностью для РФ и других стран организации, передает RT.

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Казахстан белоруссия миротворцы одкб
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