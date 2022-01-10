Андрей Малахов рассказал о сборе средств на ремонт сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

Москва, 10 января. Телеведущий Андрей Малахов записал видео обращение к поклонникам творчества певицы Марины Хлебниковой, в котором призвал помочь восстановить ее пострадавшее во время пожара жилье в Москве.

Ролик был опубликован на странице артистки в соцсети Instagram. Находящаяся еще в больнице Хлебникова поблагодарила Малахова за поддержку.

«Дорогие друзья и поклонники Марины Хлебниковой, если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире, которая сгорела 18 ноября 2021 года. Давайте творить добро вместе!» — заявил Малахов.

Напомним, что пожар в квартире Хлебниковой произошел в ноябре прошлого года. Артистку с многочисленными ожогами госпитализировали. Певица все еще находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Ранее Хлебникова рассказала свою версию произошедшего в тот трагический вечер перед пожаром в ее квартире. По ее словам, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания.