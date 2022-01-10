Леонков: комплексы С-500 сделают противовоздушную оборону России непробиваемой для США

Москва, 10 января. Россия благодаря ракетным комплексам С-500 «Прометей» сможет выстроить эшелонированную противовоздушную оборону, о которой США могут только мечтать, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, российский «Прометей» не имеет аналогов в мире. Появление такого мощного зенитно-ракетного комплекса на вооружении российских войск станет неразрешимой проблемой для США и других стран НАТО. Леонков подчеркнул, что Россия уже давно обогнала своих оппонентов в сфере развития систем ПРО и ПВО, передает «Экономика сегодня».

«Американская система ПРО работает только против средств космического нападения — баллистических ракетных комплекс, а в качестве ПВО они используют ЗРК Patriot. Система ПРО в США с ними не связана, поэтому у американцев существуют пробелы, которые не позволяют им выстроить эшелонированную противовоздушную оборону», — объяснил эксперт.

Он отметил, что развитие противоракетных систем является приоритетной сферой и РФ ушла здесь далеко вперед. Комплексы С-500 позволят стране закрыть космическое направление от спутников слежения и межконтинентальных баллистических ракет. Они сделают противовоздушную оборону России непробиваемой для США, потому что «Прометеи» могут перехватывать любые цели.

Ранее сообщалось, что С-500 сделали Россию неуязвимой для гиперзвуковых ракет. Известно также, что Москва собирается начать экспортировать этот ЗРК в ближайшие несколько лет, передает RT.