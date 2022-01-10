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Центробанк РФ выпускает в обращение инвестмонеты «Георгий Победоносец»

Экономика
Центробанк РФ выпускает в обращение инвестмонеты «Георгий Победоносец»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Банк России выпускает в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» из серебра и золота. Также выходят памятные монеты из серебра к 300-летию прокуратуры РФ серии «Исторические события» и 100-летию Кабардино-Балкарской Республики.

Тираж серебряной монеты «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля составляет до 500 тысяч штук. Золотая монета номиналом 50 рублей будет выпущена в количестве до 500 тысяч штук, говорится в сообщении финансового регулятора.

Памятные серебряные монеты «300-летие Российской прокуратуры» и «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики» номиналом 3 рубля поступят в обращение тиражом обе до 3 тысяч штук.

Осенью 2021 года в России появились памятные монеты с изображением персонажей мультфильма «Маша и Медведь». Они были выпущены номиналом 3 и 25 рублей.

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