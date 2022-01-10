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Политика
Политолог Скориков: рождественская речь Лукашенко перечеркнула десятилетия «дерусификации»
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Политолог Скориков: рождественская речь Лукашенко перечеркнула десятилетия «дерусификации»

Политика
Политолог Скориков: рождественская речь Лукашенко перечеркнула десятилетия «дерусификации»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил политику «дерусификации» республики, однако его рождественское обращение одним махом поставило крест на десятилетиях работы в данном направлении. Об этом заявил политолог Иван Скориков.

Эксперт Института стран СНГ оценил выступление белорусского лидера с призывом объединяться вокруг России как «поразительное» и отметил, что своими словами политик отказался от многолетнего кредо «сидения на двух стульях». Долгое время Лукашенко проводил политику «вялотекущей дерусификации» Республики Беларусь, однако санкции со стороны коллективного Запада вынудили его как минимум на уровне заявлений отказаться от своего прежнего дипломатического курса.

«Потому что он фактически перечеркнул все, всю свою риторику, которой он занимался последние лет десять уж точно. Балансирование на этих двух стульях. Попытка идти на Запад, но за счет России. И различные провокационные шантажистские действия против наших попыток интеграции. Сейчас он оказался загнан в угол теми санкциями, которые на него наложили непризнанием со стороны Запада. И по крайней мере на словах он окончательно слез со второго стула, и это можно приветствовать», — прокомментировал Иван Скориков «Царьграду» неожиданные слова Лукашенко о России и Белоруссии.

Политолог Скориков: рождественская речь Лукашенко перечеркнула десятилетия «дерусификации»
Телеканал Хабар 24 /

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает активное участие в урегулировании кризисной обстановки в Казахстане. Ранее политик направил телеграмму казахстанскому лидеру Касыму-Жомарту Токаеву, а также принял участие во внеочередном саммите ОДКБ, приуроченному к трагическим январским событиям. Помимо этого, сообщает НСН, Лукашенко поддерживал связь во время кризиса с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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Иван Скориков россия белоруссия лукашенко дипломатия дерусификация
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