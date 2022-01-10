Азербайджан опроверг сообщения о причастности своих военных к обстрелу Красного Базара

Баку, 10 января. Вооруженные силы Азербайджана не имеют отношения к обстрелу поселка Красный Базар в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба минобороны республики.

Так в ведомстве отреагировали на ранее появившиеся сообщения о том, что азербайджанские военные нанесли удар по автомобилю, который находился у детского сада.

«Наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население и объекты», — заверили в министерстве.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 7 января ВС Азербайджана обстреляли позиции Армии обороны Карабаха в районе села Красный Базар. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в свою очередь, заметил, что в регионе сохраняется напряженность, несмотря на меры по урегулированию, передает RT.