ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» вступили в борьбу за полузащитника Уткина

Грозный, 10 января. Хавбек «Краснодара» и молодежной сборной Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за грозненский «Ахмат», интересен одновременно трем клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

Предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляют московские команды — «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, сообщил инсайдер Нобель Арустамян на своем YouTube-канале.

Грозненцы арендовали воспитанника «быков» на этот сезон без возможности выкупа. В сезоне-2021/22 Уткин сыграл в 17 матчах чемпионата страны, в которых отличился шестью голами и одной результативной передачей.

Ранее полузащитник «железнодорожников» Константин Марадишвили объяснил свой уход из родного ЦСКА. Футболист признался, что его не устраивает отсутствие игровой практики.