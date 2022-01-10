The American Conservative: Байден готов расстаться с Украиной ради сближения с Россией

Вашингтон, 10 января. Президент США Джо Байден четко дал понять Украине, что она не сможет вступить в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative.

Обозреватель издания Патрик Бьюкенен убежден, что Украина не входит в сферу жизненно важных интересов США, поэтому они никогда не разрешат ей войти в НАТО. Он уверен, что двери в организацию для этой страны закрыты навсегда. По его словам, отказ американцев ввязываться в военное противостояние с Россией из-за Киева был правильным решением.

По словам эксперта, история доказывает, что правда всегда была на стороне тех американских лидеров, которые отказывались от применения силы в Центральной и Восточной Европе. Бьюкенен убежден, что именно поэтому удавалось избегать войны с РФ в регионах, где интересы США не подвергались опасности. В качестве примера он привел события 1956 года, когда Дуайт Эйзенхауэр не стал вмешаться в Венгерское восстание.

«США должны сделать все возможное, чтобы избежать войны с Россией, мы хотим, чтобы в долгом противостоянии Запада с Китаем она оказалась на нашей стороне», — объяснил Бьюкенен.

Аналитик считает, что Байден готов расстаться с Украиной ради сближения с Россией. Такой шаг необходим из-за растущей мощи Китая, которому РФ и США, по мнению эксперта, могли бы совместно противостоять.

Ранее сообщалось, что ни одна страна-участница НАТО не хочет видеть Украину в военно-политическом блоке. По мнению экспертов, на Западе Киев относят к числу иждивенцев, передает RT.