Депутат Милеи разыгрывает онлайн свою первую зарплату в Конгрессе Аргентины

Хавьер Милеи — самая эксцентричная фигура современной аргентинской политики. Убежденный либертарий, доктор экономических наук, последователь австрийской школы, депутат конгресса Аргентины от коалиции «Свобода, вперед!», в период предвыборной кампании 2021 года он обещал избирателям отказаться от парламентского жалования, которое в настоящий момент составляет 205 тысяч аргентинских песо (из-за разрыва в котировках официального и неофициального курса доллара, в рублях такая сумма может составить от 73 до 140 тысяч).
Новоиспеченный депутат сдержал обещание —12 января его первая зарплата будет разыграна в «лотерее». На специально созданном сайте «Мое слово» уже оставлено более 250 тысяч заявок на участие в жеребьевке. На сегодняшний день счетчик зафиксировал миллион двести тысяч посещений.
Об эксцентричной инициативе новоиспеченного парламентария рассказывает специальный корреспондент международной редакции ФАН в Аргентине.
«Пусть все решает случай»
Единственное требование к тем, кто хочет участвовать в розыгрыше депутатской зарплаты — быть старше 18 лет и не быть юридическими лицами. Достаток, политические убеждения, пол, профессия — все это не имеет значения. Люди просто загружают свои паспортные данные и получают некий номер, который будет участвовать в розыгрыше.
«Я отказался от идеи адресного пожертвования, потому что это слишком распространенная политическая уловка, — отметил Милеи на встрече с аргентинскими СМИ. — Я считаю, что распоряжаться таким образом с государственными (то есть не принадлежащими мне) деньгами — аморально. Это противоречит моей жизненной философии. Пусть все решает случай, а мое участие в этом будем максимально нейтральным и отстраненным».
Запись будет открыта до 10 утра 12 января. А в 19.00, на очередном открытом уроке «популярной экономики» — который Хавьер Милеи собирается провести прямо на пляже в курортном городе Мар-дель-Плата — в присутствии нотариуса будет объявлен победитель.
Все свои последующие зарплаты депутат обещает разыгрывать точно таким же образом.
Милеи на острие атаки
Хавьер Милеи заявляет себя анархокапиталистом и сторонником минархизма (Политическая идеология, которая предполагает вовлечение государства только для охраны жизни, имущества и договорных отношений. — Прим. ФАН). Сын домохозяйки и водителя автобуса, он пришел в политику из академической среды и «элитной» прослойки аргентинских экономистов — с опытом работы в Ассоциации частных пенсионных фондов (AFJP), руководстве аргентинского отделения банка HSBC Holdings plc, ВЭФ и частных финансовых структурах.
На парламентских выборах 2021 года Милеи баллотировался депутатом по столичному округу и набрал 17,04% голосов. Это весьма значительный результат для независимого кандидата, который начал свою политическую карьеру практически перед самыми выборами и, как он сам говорит, «совершенно случайно» — в результате перепалки с представителем правящей партии во время «круглого стола» на одном из аргентинских телеканалов.
Резкие заявления Милеи (а также кожаная куртка, в которой он ходил на встречи с избирателями и дебаты с оппонентами) быстро сделали его очень популярным среди молодежи и тех аргентинцев, которые устали от традиционной политики и ее предсказуемого дискурса. «Фан-клуб» Милеи не испугало ни обилие цифр в его выступлениях, ни любовь эксцентричного кандидата к сложным концепциям, которые он щедро сдабривал нецензурными выражениями; ни обещание «сжечь Центробанк» (пожалуй, это единственное его предвыборное обещание, которое пока что не было выполнено).
«В этот мой первый месяц в Конгрессе я успел сделать то, о чем говорил моим избирателям. 9 декабря (это зафиксировано официально) я прекратил работу в частном бизнесе, чтобы полностью исключить возможные интерференции с моей депутатской деятельностью. Проголосовал против субсидий. Выступил против нового налога на частную собственность — именно потому, что обещал не голосовать за создание новых налогов или повышение старых. Подписал проект закона о сокращении НДС. А теперь еще разыграю свою зарплату – потому что тоже обещал», — объявил Милеи.
От любви до ненависти
Несмотря на то, что формально Милеи и его партия «Свобода, вперед!» находятся в оппозиции к правящей коалиции «Общий фронт» (Frente de Todos), оппозиционная партия «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) далеко не всегда разделяет позицию эксцентричного экономиста, в особенности по ключевым вопросам. Так, его решение отказаться от депутатской зарплаты вызвала негодование у другого депутата — Сабрины Ахмечет, которая тоже представляет в нижней палате аргентинского парламента столичный округ.
«На что он живет и как собирается оплачивать счета? — возмущенно вопрошает Сабрина в Twitter, и немедленно уточняет свою позицию. — Я за то, чтобы политики жили на свои политические заработки. Ведь если нет, то политикой будут заниматься одни богачи, как в основном и бывало в XIX веке».
La donación de la dieta de Milei me lleva a una pregunta puntual y a una reflexión general— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) January 6, 2022
1) de qué vive Milei? Cómo paga sus cuentas?
2) a favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos. Sino solo los ricos podrían hacer política, cómo pasaba en general en el s. XIX
Еще одна парламентская дама, Патриция Булрич, которая возглавляет коалицию «Вместе за перемены», Хавьеру Милеи явно благоволит. Так или иначе, чем активнее полемика — тем ярче подсвечивается фигура в центре дискуссии. И тем больше политический капитал, который Милеи наверняка найдет, куда вложить в средне- и долгосрочной перспективе.