Депутат Милеи разыгрывает онлайн свою первую зарплату в Конгрессе Аргентины

Хавьер Милеи — самая эксцентричная фигура современной аргентинской политики. Убежденный либертарий, доктор экономических наук, последователь австрийской школы, депутат конгресса Аргентины от коалиции «Свобода, вперед!», в период предвыборной кампании 2021 года он обещал избирателям отказаться от парламентского жалования, которое в настоящий момент составляет 205 тысяч аргентинских песо (из-за разрыва в котировках официального и неофициального курса доллара, в рублях такая сумма может составить от 73 до 140 тысяч).

Новоиспеченный депутат сдержал обещание —12 января его первая зарплата будет разыграна в «лотерее». На специально созданном сайте «Мое слово» уже оставлено более 250 тысяч заявок на участие в жеребьевке. На сегодняшний день счетчик зафиксировал миллион двести тысяч посещений.

Об эксцентричной инициативе новоиспеченного парламентария рассказывает специальный корреспондент международной редакции ФАН в Аргентине.

Федеральное агентство новостей /

«Пусть все решает случай»

Единственное требование к тем, кто хочет участвовать в розыгрыше депутатской зарплаты — быть старше 18 лет и не быть юридическими лицами. Достаток, политические убеждения, пол, профессия — все это не имеет значения. Люди просто загружают свои паспортные данные и получают некий номер, который будет участвовать в розыгрыше.

«Я отказался от идеи адресного пожертвования, потому что это слишком распространенная политическая уловка, — отметил Милеи на встрече с аргентинскими СМИ. — Я считаю, что распоряжаться таким образом с государственными (то есть не принадлежащими мне) деньгами — аморально. Это противоречит моей жизненной философии. Пусть все решает случай, а мое участие в этом будем максимально нейтральным и отстраненным».

Запись будет открыта до 10 утра 12 января. А в 19.00, на очередном открытом уроке «популярной экономики» — который Хавьер Милеи собирается провести прямо на пляже в курортном городе Мар-дель-Плата — в присутствии нотариуса будет объявлен победитель.

Все свои последующие зарплаты депутат обещает разыгрывать точно таким же образом.

Милеи на острие атаки

Хавьер Милеи заявляет себя анархокапиталистом и сторонником минархизма (Политическая идеология, которая предполагает вовлечение государства только для охраны жизни, имущества и договорных отношений. — Прим. ФАН). Сын домохозяйки и водителя автобуса, он пришел в политику из академической среды и «элитной» прослойки аргентинских экономистов — с опытом работы в Ассоциации частных пенсионных фондов (AFJP), руководстве аргентинского отделения банка HSBC Holdings plc, ВЭФ и частных финансовых структурах.

Федеральное агентство новостей /

На парламентских выборах 2021 года Милеи баллотировался депутатом по столичному округу и набрал 17,04% голосов. Это весьма значительный результат для независимого кандидата, который начал свою политическую карьеру практически перед самыми выборами и, как он сам говорит, «совершенно случайно» — в результате перепалки с представителем правящей партии во время «круглого стола» на одном из аргентинских телеканалов.

Резкие заявления Милеи (а также кожаная куртка, в которой он ходил на встречи с избирателями и дебаты с оппонентами) быстро сделали его очень популярным среди молодежи и тех аргентинцев, которые устали от традиционной политики и ее предсказуемого дискурса. «Фан-клуб» Милеи не испугало ни обилие цифр в его выступлениях, ни любовь эксцентричного кандидата к сложным концепциям, которые он щедро сдабривал нецензурными выражениями; ни обещание «сжечь Центробанк» (пожалуй, это единственное его предвыборное обещание, которое пока что не было выполнено).

«В этот мой первый месяц в Конгрессе я успел сделать то, о чем говорил моим избирателям. 9 декабря (это зафиксировано официально) я прекратил работу в частном бизнесе, чтобы полностью исключить возможные интерференции с моей депутатской деятельностью. Проголосовал против субсидий. Выступил против нового налога на частную собственность — именно потому, что обещал не голосовать за создание новых налогов или повышение старых. Подписал проект закона о сокращении НДС. А теперь еще разыграю свою зарплату – потому что тоже обещал», — объявил Милеи.

От любви до ненависти

Несмотря на то, что формально Милеи и его партия «Свобода, вперед!» находятся в оппозиции к правящей коалиции «Общий фронт» (Frente de Todos), оппозиционная партия «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) далеко не всегда разделяет позицию эксцентричного экономиста, в особенности по ключевым вопросам. Так, его решение отказаться от депутатской зарплаты вызвала негодование у другого депутата — Сабрины Ахмечет, которая тоже представляет в нижней палате аргентинского парламента столичный округ.

«На что он живет и как собирается оплачивать счета? — возмущенно вопрошает Сабрина в Twitter, и немедленно уточняет свою позицию. — Я за то, чтобы политики жили на свои политические заработки. Ведь если нет, то политикой будут заниматься одни богачи, как в основном и бывало в XIX веке».

La donación de la dieta de Milei me lleva a una pregunta puntual y a una reflexión general



1) de qué vive Milei? Cómo paga sus cuentas?



2) a favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos. Sino solo los ricos podrían hacer política, cómo pasaba en general en el s. XIX — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) January 6, 2022

Еще одна парламентская дама, Патриция Булрич, которая возглавляет коалицию «Вместе за перемены», Хавьеру Милеи явно благоволит. Так или иначе, чем активнее полемика — тем ярче подсвечивается фигура в центре дискуссии. И тем больше политический капитал, который Милеи наверняка найдет, куда вложить в средне- и долгосрочной перспективе.