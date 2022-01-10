Клинцевич: Финляндия нарвется на неприятности из-за участия в антироссийских провокациях

Москва, 10 января. Участие Финляндии в антироссийских провокациях НАТО может принести большие проблемы Хельсинки, заявил российский экс-сенатор Франц Клинцевич.

Стоит отметить, что недавно портал Foreign Policy опубликовал материал, в котором говорилось о возможном присоединении Финляндии и Швеции к НАТО для «борьбы с Россией». По словам Клинцевича, эти страны известны своей лояльностью к западному сообществу, передает «ПолитРоссия».

«Конечно, и финны, и шведы прекрасно понимают, на какую угрозу обрекают своих жителей. Ведь в случае чего они будут использованы как плацдарм — Россия же обязана реагировать, если возникнет какая-то ситуация», считает политик.

По его словам, на Западе искусственно создается атмосфера тотальной ненависти к России. На этом фоне велик риск появления новых угроз, на которые российская сторона будет вынуждена реагировать. Клинцевич уверен, что из-за этого стране необходимо заниматься укреплением северных рубежей, чтобы при необходимости дать отпор любому агрессору. Он отметил, что Финляндия нарвется на неприятности и «получит по зубам», если станет помогать НАТО в ее провокациях.

«Обломаем зубы любому, кто попытается нас запугать. В том числе и Финляндии за одну только мысль о вступлении в НАТО», – предостерег Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Россия убедила Запад в своей готовности отстаивать национальные интересы. В НАТО признали, что необходимо выстраивать мирный диалог с Москвой, передает RT.