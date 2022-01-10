Скандинавские блогеры превратили в тренд джинсы с лампасами

Копенгаген, 10 января. Скандинавские фэшн-блогеры, видимо, научились предвидеть будущее. Как иначе объяснить, что именно им удается покупать одежду задолго до того, как она войдет в моду и станет трендом?

Журнал Elle рекомендует подписаться на самых модных и ярких девушек из Дании, чьи образы становятся знаковыми в современной моде. Одной из них стала Перниль Тейсбек, проживающая в Копенгагене.