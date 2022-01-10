Скандинавские блогеры превратили в тренд джинсы с лампасами

Копенгаген, 10 января. Скандинавские фэшн-блогеры, видимо, научились предвидеть будущее. Как иначе объяснить, что именно им удается покупать одежду задолго до того, как она войдет в моду и станет трендом?
Журнал Elle рекомендует подписаться на самых модных и ярких девушек из Дании, чьи образы становятся знаковыми в современной моде. Одной из них стала Перниль Тейсбек, проживающая в Копенгагене.
Инстадива выложила фотографию, где она красуется в джинсах, за которыми вскоре будут охотиться все знаменитости. Они широкие — сделаны из вареного денима. По бокам — черно-белые лампасы. Это просто писк сезона.
Тейсбек умело сочетает их с правильной базой — белой футболкой, курткой мужского кроя, грубыми ботинками и бейсболкой.
Лампасы — декоративная деталь на штанах. Она представляет собой полоску ткани, разительно отличающуюся по цвету от основного материала изделия. Лампас добавляется на каждую штанину в строго определенном месте. Традиционно размещается только по боковому шву, с внешней стороны ноги.
По мнению историков моды, первые подобные нашивки появились еще у древних скифских племен, которые жили еще до нашей эры.
Часто о цветных полосках забывали, но они никогда не исчезали совсем. Изначально лампасы были атрибутом в первую очередь военнослужащих. Интересно, но украсить свою одежду яркой полоской мог не каждый. Они, как и погоны, были привилегией армейской знати, начиная с низких офицерских чинов.
Ранее сообщалось, как Кристина Орбакайте посетила Петербург, надев на себя штаны с лампасами.