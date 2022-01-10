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МИД Украины осудил беспорядки в Казахстане

Политика
МИД Украины осудил беспорядки в Казахстане
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 10 января. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало ситуацию в Казахстане на фоне беспорядков.

В ведомстве отметили, что МИД внимательно следит за ситуацией в республике и осуждает насилие, приведшее к многочисленным жертвам. Министерство не оставило без внимания факт присутствия миротворцев ОДКБ в республике.

«Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», — говорится в сообщении МИД.

Киев пообещал и дальше защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на родину. В МИД подчеркнули, что на особом контроле находится ситуация с украинцами гражданами в Алма-Ате.

«Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцы связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», — указывается на сайте МИД Украины.

Ранее в МИД Казахстана сообщили, что коллективные миротворческие силы ОДКБ при первом обращении покинут республику после стабилизации ситуации. Миротворцы будут находиться в Казахстане временно.

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Казахстан украина мид
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