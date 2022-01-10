Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 20:15
20:15
Общество
Финал продолжения «Декстера» получил низкие оценки зрителей
20:14
Весь мир
Израильские силовики открыли огонь по палестинским студентам в Бирзейтском университете
20:13
Общество
Любовь, солнце и танцы: фильмы, которые перенесут вас в лето
20:13
Происшествия
Заключенные пообещали сделать «больно и печально» насильникам 5-летней девочки из Костромы
20:13
Происшествия
Самолеты прибывают в Домодедово с задержкой из-за нелетной погоды
20:11
Политика
Рябков: США и Россия создали базу для достижения договоренности по безопасности
20:08
Общество
Бари Алибасов не смог сдержать слез в день траура в Казахстане
20:07
Общество
Листовая зелень и рыба помогают сохранить здоровье глаз
20:05
Политика
Замгоссекретаря США Шерман не исключила дальнейших контактов с Россией
20:05
Политика
Замглавы МИД России Рябков указал на неэффективность попыток НАТО запугать Москву
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Саммит ОДКБ: политолог Мендкович оценил перспективы развития ситуации в Казахстане

Весь мир
Саммит ОДКБ: политолог Мендкович оценил перспективы развития ситуации в Казахстане
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / t.me/shot_shot / Kazakh presidential website / Bai Xueqi / XinHua

10 января в формате видеоконференции состоялась внеочередная встреча лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы государств подвели промежуточные итоги миротворческой миссии в Казахстане, а также рассмотрели произошедшие в республике события.

Участники саммита сошлись во мнении, что насилие на улицах крупных казахстанских городов было спланированной за рубежом акцией, а оперативность реагирования организации на кризисные ситуации в дальнейшем должна быть повышена.

Международная редакция Федерального агентства новостей обсудила с политологом и экспертом Российского совета по международным делам (РСМД) Никитой Мендковичем, как стоит трактовать события в соседней стране и почему в Казахстане все-таки удалось остановить насилие.

Попытка переворота

Во время заседания ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране была совершена попытка государственного переворота. По его данным, подготовка к соответствующему сценарию велась длительное время, а следствию еще предстоит выяснить подробности.

Как отметил глава республики, организаторы воспользовались недовольством местных граждан из-за подорожания цен на газ. После этого в дело вступили вооруженные боевики, среди которых были религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы, добавил он.

Никита Мендкович, комментируя данное заявление в интервью ФАН, предположил, что попытку госпереворота в Казахстане совершил ряд политических организаций, созданных и контролируемых Западом. По его словам, речь идет о группировках «Демократический выбор Казахстана», «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан») и «Демократическая партия Казахстана» (ДПК) — именно сторонники этих структур участвовали в беспорядках, призывали людей выходить на улицы и пытались придать происходящему политическую окраску.

«Я не исключаю, что это попытка цветной революции была приурочена к начинающемуся диалогу Россия — НАТО, чтобы оказать на Москву дополнительное влияние и, возможно, вынудить к уступкам», — сказал собеседник ФАН.  

Впрочем, в числе интересантов атаки на Казахстан называют и Турцию. В своей колонке для Федерального агентства новостей спецкорреспондент Аббас Джума рассказывал, почему Анкара может быть причастна к событиям в среднеазиатской республике.

ОДКБ — своевременно и эффективно

Очевидно, существенную роль в предотвращении эскалации насилия сыграл контингент ОДКБ. Миротворческие силы из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии прибыли в Казахстан для обеспечения безопасности объектов, имеющих стратегическое значение. При этом неоднократно подчеркивалось, что контингент ОДКБ не будет задействован в операциях правоохранительных органов и армейских подразделений республики.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Казахстане организация показала свою востребованность и эффективность, поскольку прибытие миротворческих сил помогло «отбить Алма-Ату у террористов».

«Нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ, и Казахстан внесет свой вклад в это дело. Одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих решений Совета коллективной безопасности и других органов», — сказал лидер республики.

На фоне ввода контингента ОДКБ в мятежную республику западные политики принялись говорить о том, что под предлогом миротворцев Москва намерена якобы «оккупировать» Казахстан и закрепиться там надолго.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на подобную критику, в очередной раз подчеркнул, что после завершения своей миссии миротворцы покинут страну. По его словам, контингент стран ОДКБ пробудет в Казахстане столько, сколько понадобится, однако срок его пребывания будет ограничен.

Как отмечает Никита Мендкович, критика действий ОДКБ со стороны Запада объясняется естественной реакцией, поскольку в Казахстане так и не получилось реализовать сценарий цветной революции. По его словам, ввод миротворческого контингента, который повлиял на стабилизацию ситуации, вызывает жесткое неприятие у тех, кто стоял за попыткой переворота.

«Неудача цветной революции в Казахстане ставит вопрос о возникновении серьезных угроз для американских лоббистов в регионе, неправительственных организаций и контролируемых США политических группировок. События в Казахстане показали, насколько все они опасны и для государственного строя, и для простых людей, ведь во многом они (лоббисты и НКО — Прим. ред.) несут ответственность за трагедию в Алма-Ате», — сказал эксперт.  

По мнению политолога, есть вероятность, что против американских агентов влияния начнут принимать меры не только в Казахстане, но и по всему региону. Таким образом, считает он, будут ликвидированы многие рычаги влияния Вашингтона на обстановку.

Политолог Мендкович подвел итоги заседания ОДКБ по Казахстану
Prt Scr youtube.com / Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

Майданные технологии

На сегодняшней видеоконференции Владимир Путин также заявил, что в среднеазиатской республике применялись «майданные технологии». По его словам, организованные и четко управляемые группы боевиков могли пройти подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Как отметил российский лидер, «угроза казахстанской государственности» появилась вовсе не из-за стихийных протестов, вызванных ростом цен на топливо, а вследствие того, что обстановкой «воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы».

Тем не менее украинский сценарий в Казахстане провернуть не удалось, сейчас страна постепенно возвращается к спокойной жизни. По мнению Никиты Мендковича, в провале переворота ключевую роль сыграли как позиция казахстанского народа, так и помощь его зарубежных союзников, России в первую очередь.

«Каждое историческое событие оригинально (уникально), развивается по своим законам, и во многом это определяется действиями конкретных людей: от рядовых граждан до политиков. В данном случае трагедию если не удалось предотвратить, то получилось остановить, — отметил собеседник ФАН.

Афганский фактор

В связи с тем, что в насильственных акциях в Казахстане, по-видимому, принимали участие боевики исламистских группировок, особое внимание на себя обращает Афганистан — пожалуй, самая горячая точка в Азии.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вовсе связал вывод американских войск из южноазиатской страны с событиями в Казахстане. По мнению дипломата, после бегства США в регионе усилились экстремистские течения и идеи. 

Никита Мендкович, комментируя потенциальную опасность для Казахстана с юга, указал, что сейчас в регионе действительно базируется ряд международных террористических организаций, включая группировки «Аль-Каида»1, «Исламское движение Узбекистана» и «Джамаат Ансоруллох» (все три — запрещены в РФ). По его мнению, боевики естественно стремятся использовать разоренный войной Афганистан как плацдарм для проникновения в Центральную Азию. Радикалы, добавил он, могут ухватиться за любую внутреннюю нестабильность (этнические, политические или иные конфликты), чтобы укрепить свое влияние.

«На сегодняшнем заседании ОДКБ звучали предложения о создании границы безопасности вокруг Афганистана. Наравне с этим необходимо продолжение диалога с правительством «Талибана»1 (запрещен в РФ), чтобы заставить их ввести запрет на деятельность [ранее перечисленных} террористических группировок, арестовать их лидеров и выдать их заинтересованным государствам. Это могло бы разрешить многие проблемы и серьезно облегчить ситуацию», — заметил собеседник ФАН.

Кроме того, эксперт считает, что странам ОДКБ необходимо укреплять охрану рубежей, убеждая представителей «Талибана» поддерживать добрососедские практики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Саммит ОДКБ: политолог Мендкович оценил перспективы развития ситуации в Казахстане
путин казахстан одкб токаев мендкович
Комментировать