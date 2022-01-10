Саммит ОДКБ: политолог Мендкович оценил перспективы развития ситуации в Казахстане

10 января в формате видеоконференции состоялась внеочередная встреча лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы государств подвели промежуточные итоги миротворческой миссии в Казахстане, а также рассмотрели произошедшие в республике события.

Участники саммита сошлись во мнении, что насилие на улицах крупных казахстанских городов было спланированной за рубежом акцией, а оперативность реагирования организации на кризисные ситуации в дальнейшем должна быть повышена.

Международная редакция Федерального агентства новостей обсудила с политологом и экспертом Российского совета по международным делам (РСМД) Никитой Мендковичем, как стоит трактовать события в соседней стране и почему в Казахстане все-таки удалось остановить насилие.

Попытка переворота

Во время заседания ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране была совершена попытка государственного переворота. По его данным, подготовка к соответствующему сценарию велась длительное время, а следствию еще предстоит выяснить подробности.

Как отметил глава республики, организаторы воспользовались недовольством местных граждан из-за подорожания цен на газ. После этого в дело вступили вооруженные боевики, среди которых были религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы, добавил он.

Никита Мендкович, комментируя данное заявление в интервью ФАН, предположил, что попытку госпереворота в Казахстане совершил ряд политических организаций, созданных и контролируемых Западом. По его словам, речь идет о группировках «Демократический выбор Казахстана», «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан») и «Демократическая партия Казахстана» (ДПК) — именно сторонники этих структур участвовали в беспорядках, призывали людей выходить на улицы и пытались придать происходящему политическую окраску.

«Я не исключаю, что это попытка цветной революции была приурочена к начинающемуся диалогу Россия — НАТО, чтобы оказать на Москву дополнительное влияние и, возможно, вынудить к уступкам», — сказал собеседник ФАН.

Впрочем, в числе интересантов атаки на Казахстан называют и Турцию. В своей колонке для Федерального агентства новостей спецкорреспондент Аббас Джума рассказывал, почему Анкара может быть причастна к событиям в среднеазиатской республике.

ОДКБ — своевременно и эффективно

Очевидно, существенную роль в предотвращении эскалации насилия сыграл контингент ОДКБ. Миротворческие силы из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии прибыли в Казахстан для обеспечения безопасности объектов, имеющих стратегическое значение. При этом неоднократно подчеркивалось, что контингент ОДКБ не будет задействован в операциях правоохранительных органов и армейских подразделений республики.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Казахстане организация показала свою востребованность и эффективность, поскольку прибытие миротворческих сил помогло «отбить Алма-Ату у террористов».

«Нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ, и Казахстан внесет свой вклад в это дело. Одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих решений Совета коллективной безопасности и других органов», — сказал лидер республики.

На фоне ввода контингента ОДКБ в мятежную республику западные политики принялись говорить о том, что под предлогом миротворцев Москва намерена якобы «оккупировать» Казахстан и закрепиться там надолго.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на подобную критику, в очередной раз подчеркнул, что после завершения своей миссии миротворцы покинут страну. По его словам, контингент стран ОДКБ пробудет в Казахстане столько, сколько понадобится, однако срок его пребывания будет ограничен.

????????Президент России В.В.#Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности #ОДКБ:



????Угроза казахстанской государственности вызвана не протестными акциями, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.



????https://t.co/F7WnEcnicP pic.twitter.com/4iDhDi6E0F — МИД России ???????? (@MID_RF) January 10, 2022

Как отмечает Никита Мендкович, критика действий ОДКБ со стороны Запада объясняется естественной реакцией, поскольку в Казахстане так и не получилось реализовать сценарий цветной революции. По его словам, ввод миротворческого контингента, который повлиял на стабилизацию ситуации, вызывает жесткое неприятие у тех, кто стоял за попыткой переворота.

«Неудача цветной революции в Казахстане ставит вопрос о возникновении серьезных угроз для американских лоббистов в регионе, неправительственных организаций и контролируемых США политических группировок. События в Казахстане показали, насколько все они опасны и для государственного строя, и для простых людей, ведь во многом они (лоббисты и НКО — Прим. ред.) несут ответственность за трагедию в Алма-Ате», — сказал эксперт.

По мнению политолога, есть вероятность, что против американских агентов влияния начнут принимать меры не только в Казахстане, но и по всему региону. Таким образом, считает он, будут ликвидированы многие рычаги влияния Вашингтона на обстановку.

Prt Scr youtube.com / Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

Майданные технологии

На сегодняшней видеоконференции Владимир Путин также заявил, что в среднеазиатской республике применялись «майданные технологии». По его словам, организованные и четко управляемые группы боевиков могли пройти подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Как отметил российский лидер, «угроза казахстанской государственности» появилась вовсе не из-за стихийных протестов, вызванных ростом цен на топливо, а вследствие того, что обстановкой «воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы».

Тем не менее украинский сценарий в Казахстане провернуть не удалось, сейчас страна постепенно возвращается к спокойной жизни. По мнению Никиты Мендковича, в провале переворота ключевую роль сыграли как позиция казахстанского народа, так и помощь его зарубежных союзников, России в первую очередь.

«Каждое историческое событие оригинально (уникально), развивается по своим законам, и во многом это определяется действиями конкретных людей: от рядовых граждан до политиков. В данном случае трагедию если не удалось предотвратить, то получилось остановить, — отметил собеседник ФАН.

«В республике использовались майданные технологии. Боевики в Казахстане, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом», — заявил Владимир Путин на саммите ОДКБ. pic.twitter.com/m6a1T0iNmw — Известия (@izvestia_ru) January 10, 2022

Афганский фактор

В связи с тем, что в насильственных акциях в Казахстане, по-видимому, принимали участие боевики исламистских группировок, особое внимание на себя обращает Афганистан — пожалуй, самая горячая точка в Азии.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вовсе связал вывод американских войск из южноазиатской страны с событиями в Казахстане. По мнению дипломата, после бегства США в регионе усилились экстремистские течения и идеи.

Russia has warned that ISIS are ready to launch a 'Caliphate 2.0' in North Africa & Moscow is also “closely monitoring the situation in Afghanistan”, where ISIS & Al-Qaeda sympathizers have settled since the US withdrew, earlier this year. https://t.co/IkvZyxBPzL — Bryan MacDonald (@27khv) December 29, 2021

Никита Мендкович, комментируя потенциальную опасность для Казахстана с юга, указал, что сейчас в регионе действительно базируется ряд международных террористических организаций, включая группировки «Аль-Каида»1, «Исламское движение Узбекистана» и «Джамаат Ансоруллох» (все три — запрещены в РФ). По его мнению, боевики естественно стремятся использовать разоренный войной Афганистан как плацдарм для проникновения в Центральную Азию. Радикалы, добавил он, могут ухватиться за любую внутреннюю нестабильность (этнические, политические или иные конфликты), чтобы укрепить свое влияние.

«На сегодняшнем заседании ОДКБ звучали предложения о создании границы безопасности вокруг Афганистана. Наравне с этим необходимо продолжение диалога с правительством «Талибана»1 (запрещен в РФ), чтобы заставить их ввести запрет на деятельность [ранее перечисленных} террористических группировок, арестовать их лидеров и выдать их заинтересованным государствам. Это могло бы разрешить многие проблемы и серьезно облегчить ситуацию», — заметил собеседник ФАН.

Кроме того, эксперт считает, что странам ОДКБ необходимо укреплять охрану рубежей, убеждая представителей «Талибана» поддерживать добрососедские практики.

1 Организация запрещена на территории РФ.