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Мужчина вытащил щенков из дренажной трубы под Липецком

Общество
Мужчина вытащил щенков из дренажной трубы под Липецком
pixabay.com  /  Dokhyi

Липецк, 10 января. Неравнодушный житель Липецкой области спас бездомных щенят, оказавшихся в ловушке. Малышей отправили на передержку в город.

Липчанка увидела, как одна из бродячих собак ощенилась прямо в дренажную трубу. Девушка попыталась самостоятельно вытащить щенят, однако все ее попытки оказались неудачными. Прохожий увидел обеспокоенную местную жительницу и предложил ей свою помощь.

Он залез в трубу, положил собак в коробочку и вылез вместе с ними на поверхность. На данный момент щенят отправили на передержку в Липецк. После того как они немного подрастут, им найдут новый дом.

Ранее петербурженка приютила у себя двух минипигов, сообщал телеканал RT. Одного малыша она спасла от бойни, а второго она подобрала на улице.

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липецкая область спасение животных хорошие новости россии
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